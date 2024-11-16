ملف استجواب الوزراء على طاولة المشهداني‎

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بغداد - ياسين صفوان - بعد ان غُيبت الاستجوابات عن المشهد البرلماني تتحرك الرئاسة الجديدة لحسم هذا الملف من خلال استلام الاستجوابات المكتملة من قبل النواب الذين أكدوا ان استجوابات وزراء الكهرباء والنفط والاتصالات مكتملةٌ وستعرض خلال الجلسات المقبلة.



هل تنجح رئاسة مجلس النواب الجديدة في استعادة الدور الرقابي وحسم الملفات العالقة في اروقة البرلمان؟.. شاهد التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.