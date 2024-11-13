انت الان تتابع خبر افتتاح جناح جمهورية العراق في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 29" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين افتتح، اليوم الأربعاء، جناح جمهورية العراق في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 29"، المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، والذي سيستمر لمدة أسبوعين".وأضاف: "يسلط الجناح العراقي الضوء على تجربة العراق في مواجهة آثار أزمة المناخ وتبعاتها على المستويات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ويعرض الجهود الوطنية المبذولة للتكيف مع هذه التحديات".

وأشار البيان الى انه "يتركز النقاش في المؤتمر هذا العام على سبل مساعدة الدول الغنية للدول النامية في تجاوز أزمة المناخ، من خلال توفير التمويل والدعم الفني لتعزيز قدرة الدول النامية على التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية وتقليل آثارها السلبية".