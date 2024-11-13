انت الان تتابع خبر الأعرجي يؤكد اهمية تعاون دول المنطقة لتحقيق استقرار أمني مستدام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، بمكتبه اليوم الأربعاء، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في العراق، ماهر سالم الطراونة.وفي بداية اللقاء، بارك الأعرجي لماهر الطراونة تسلمه مهامه الجديدة سفيرا لبلاده في العراق، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين واهمية تعزيزها، لاسيما في المجال الأمني، بحسب البيان.

واكد الأعرجي ان أمن واستقرار الأردن هو من أمن واستقرار العراق، مشددا على اهمية تعاون جميع دول المنطقة لتحقيق استقرار أمني مستدام، وفقا للبيان.

كما تناول اللقاء – بحسب البيان - استعراض تطورات الأحداث على الساحتين الفلسطينية واللبنانية واهمية العمل على إيقاف ما يجري من تصعيد في المنطقة.