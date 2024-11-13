انت الان تتابع خبر الفياض والحسان يؤكدان ضرورة اتخاذ مواقف "حاسمة" لإيقاف المجازر الصهيونية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، استقبل اليوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق، محمد الحسان".



وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور الأمم المتحدة في دعم العراق في الحفاظ على الاستقرار وما تحقق من مكتسبات أمنية. كما تمّت مناقشة العدوان الجاري على لبنان وفلسطين، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة لإيقاف المجازر الصهيونية ومنع توسّع الحرب في المنطقة، بحسب البيان.

