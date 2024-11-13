انت الان تتابع خبر من النجف.. السيد الحكيم يتحدث عن التعداد السكاني والان مع التفاصيل
واكد على "ضرورة تفاعل العراقيين مع التعداد السكاني والتعاون مع الموظفين، حيث إن التخطيط للواقع التنموي أهم ما يميز التعداد".
وأضاف: "أتمنى أن نشهد دوام الاستقرار في هذه المدينة المعطاء لأنها تستحق كل جهد، والتأكيد على القطاعات الأخرى الاقتصادية والزراعية والسياحية"، مبيناً أن "انتخاب رئيس مجلس النواب يعد تكاملاً بين القوى السياسية".
وأشار الى انه "تحصل بعض المشاغبات من هنا وهناك والقضاء يأخذ دوره لإحقاق الحق، وما يحصل في العراق لا يختلف عن الذي يحصل في بلدان أخرى وهذه نتيجة الديمقراطية".
وشدد السيد الحكيم أن "هناك موقفاً سياسياً ورسمياً لدعم القضية الفلسطينية واللبنانية ودعماً إعلامياً كبيراً، إضافة الى الدعم الإنساني متمثلاً بالعلاج والطعام وتقديم الخدمات".
ولفت الى "أهمية التركيز على تجنب العراق خوض الحروب"، موضحاً أن "العراق غير مهيئ للدخول بحروب أخرى".