انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. الخلافات تعصف بالحكومات المحلية ومراقبون يعدون التسريبات الصوتية "ابتزازية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # السوداني يزور اقليم كردستان يوم غد.. اهداف الزيارة تتركز على الملفات العالقة وتشكيل الحكومة# في قضية التسريبات الصوتية.. صفقات واتهامات تثير الجدل، ومراقبون يعدونه صراعا غايته الضغط والابتزاز

# رغم تمديد الفصل التشريعي وانتخاب الرئيس.. جلسات البرلمان معطلة والاسباب تعزى لحل خلافات القوانين الجدلية

# الخلافات تعصف بالحكومات المحلية.. اقالات وصراعات تنعكس سلبا على واقع الامن والخدمات

