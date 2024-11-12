انت الان تتابع خبر خلال لقائه المجموعة العراقية للشؤون الخارجية.. السامرائي يؤكد أهمية التوازن السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد، وفداً من أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجيةوبيّن السامرائي "دور تحالف العزم في حسم قضية انتخاب رئيس مجلس النواب"، مشيراً إلى أن "هذا الإنجاز يمثل نقطة انتقال مهمة في المشهد السياسي العراقي، إذ أسهم في تحقيق توازن سياسي ضروري بين القوى المختلفة".

أشار إلى "أهمية التحالفات في تقريب وجهات النظر وتعزيز الاستقرار".

وتطرق اللقاء إلى "مناقشة التطورات العامة في العراق وانعكاساتها الإقليمية، مع التركيز على التحديات والفرص لتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة".

ومن جانه، أكد أعضاء المجموعة العراقية للشؤون الخارجية خلال اللقاء على ضرورة انفتاح القوى السياسية على بعضها البعض، والتركيز على قضايا رئيسية، مثل السياسة الخارجية وأهمية الحفاظ على استقرار العراق من خلال مواقف دولية متوازنة، فيما شددوا على أهمية دعم المشاريع التي تعزز الهوية الوطنية ونبذ الخطابات المحرضة على الطائفية والعنصرية.