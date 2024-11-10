انت الان تتابع خبر المفوضية تجيب 68% من طعون انتخابات كردستان.. متى "المصادقة النهائية"؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي إنَّ "المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات أرسلت إجابات الطعون الخاصَّة بانتخابات برلمان إقليم كردستان في دورته السادسة إلى الهيئة القضائيَّة لغرض البتّ بها وهي بواقع 28 من أصل 41 طعناً".



وبينت أن "مجلس المفوضين يتولى الإجابة على طلبات الهيئة القضائيَّة للانتخابات واستفساراتها بشأن الطعون خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عملٍ من تاريخ ورودها إليها"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشارت الى أنَّ "المفوضيَّة باشرت بإعداد الإجابات والردّ بشأن الطعون، بدءاً من الاثنين الماضي واستمرت 7 أيام عمل، وأنَّ العطل الرسميَّة غير مشمولة بالمدة المحددة"، مؤكدة أنَّ "الهيئة القضائيَّة للانتخابات تبتُّ بالطعون المقدمة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام عملٍ من تاريخ إجابة مجلس المفوضين على الطعن، ومن ثمّ يصادق على النتائج".

