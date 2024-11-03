انت الان تتابع خبر المالكي يستقبل المشهداني ويؤكدان أهمية تفعيل آليات عمل البرلمان والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الائتلاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الجانبين اكدا على أهمية تفعيل آليات عمل السلطة التشريعية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن ومصالح البلد العليا".



بدوره، اكد المشهداني سعي رئاسة مجلس النواب إلى "المضي قدماً في إكمال مهامها"، مشيدا بـ"مواقفه الداعمة للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد"، بحسب البيان.

