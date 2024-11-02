انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. تحرك برلماني لحسم القوانين المعطلة وخمس وزارات في قائمة التعديل المرتقب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # تعديل مرتقب في الكابينة الحكومية يشمل خمس وزارات، اجراءٌ قد يصطدم بمعارضة حزبية شديدة
# عقب حسم رئاسة البرلمان.. تحركات نيابية لحل الملفات العالقة.. وتمرير القوانين المعطلة منذ سنوات
# شوارع الانبار تخرج عن الخدمة بفعل الامطار.. والمواطنون في واسط يطالبون بتدابير تحسبا لموجة مطرية وسيول
# في البصرة.. تسعيرة خيالية لاجور الكهرباء بأحد المجمعات.. الاهالي يُصدمون بقوائم بلغت 500 الف دينار شهريا
# عقب حسم رئاسة البرلمان.. تحركات نيابية لحل الملفات العالقة.. وتمرير القوانين المعطلة منذ سنوات
# شوارع الانبار تخرج عن الخدمة بفعل الامطار.. والمواطنون في واسط يطالبون بتدابير تحسبا لموجة مطرية وسيول
# في البصرة.. تسعيرة خيالية لاجور الكهرباء بأحد المجمعات.. الاهالي يُصدمون بقوائم بلغت 500 الف دينار شهريا