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نشرة السومرية.. تحرك برلماني لحسم القوانين المعطلة وخمس وزارات في قائمة التعديل المرتقب

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بغداد - ياسين صفوان - # تعديل مرتقب في الكابينة الحكومية يشمل خمس وزارات، اجراءٌ قد يصطدم بمعارضة حزبية شديدة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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