انت الان تتابع خبر انتخاب رئيس البرلمان وزيارة السوداني الى تركيا في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - -جو عام = مجلس النواب يختار محمود المشهداني رئيسا له.. منهيا ازمة شغور استمرت لنحو عام
-السوداني يصل اسطنبول للقاء اردوغان.. والزيارة تتضمن بحث ملفات الامن والاقتصاد واوضاع المنطقة
-جو عام = لتسببه بخسائر فادحة.. النفط النيابية تكشف عن حراك لإعادة النظر بتصدير الخام الى الاردن
-السوداني يصل اسطنبول للقاء اردوغان.. والزيارة تتضمن بحث ملفات الامن والاقتصاد واوضاع المنطقة
-بحضور عشرة من اعضائه.. انتخاب نزار اللهيبي رئيساً لمجلس ديالى خلفاً للمقال عمر الكروي
-جو عام = لتسببه بخسائر فادحة.. النفط النيابية تكشف عن حراك لإعادة النظر بتصدير الخام الى الاردن