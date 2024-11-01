بغداد - ياسين صفوان - -جو عام = مجلس النواب يختار محمود المشهداني رئيسا له.. منهيا ازمة شغور استمرت لنحو عام-السوداني يصل اسطنبول للقاء اردوغان.. والزيارة تتضمن بحث ملفات الامن والاقتصاد واوضاع المنطقة

انت الان تتابع خبر انتخاب رئيس البرلمان وزيارة السوداني الى تركيا في نشرة الظهيرة على السومرية والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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