انت الان تتابع خبر السيد الحكيم يستنكر قرار حظر "الأونروا" في فلسطين: انحراف عن الانسانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للقوى الوطنية في بيان ورد لـ السومرية، انه "السيد الحكيم استنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي قرار حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من اعتراض منظمة الأمم المتحدة والعديد من دول العالم".



وأكد الحكيم، بحسب البيان، أن "هذا القرار الجائر دليل إضافي على تحدي الكيان الإسرائيلي لجميع القرارات الأممية والأعراف الدولية وانحرافه الواضح عن الالتزامات الإنسانية".