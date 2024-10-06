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نائب ينتقد ارتباط الفصائل بـ"علاقات مع ايران": امريكا تمنع ضرب العراق

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بغداد - ياسين صفوان - واشار شنكالي في حديث لبرنامج "من الاخير"، الذي تبثه فضائية السومرية، الى ان "قرار الحرب تتخذه الحكومة ويصوت عليه في البرلمان باغلبية الثلثين".

واضاف، انه "كان من المفروض ان تدمج الفصائل العراقية في الجيش العراقي بعد حرب داعش الارهابي"، مردفاً: "من غير المقبول ان ترتبط الفصائل العراقية بعلاقات مع ايران".


ولفت الى ان "العراق هو المتضرر الاكبر في المنطقة اذا تضررت مصادر الطاقة"، مؤكداً انه "اذا اغلق مضيق هرمز فلن يستطيع العراق تصدير نفطه ولن يستفيد من ارتفاع الاسعار".

وشدد على ان "الفساد هو من منع تسليح الجيش العراقي".

ونوه الى ان "امريكا طلبت من اسرائيل الابتعاد عن مصادر الطاقة والمفاعل النووية في ايران".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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