انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حراك لإقرار قانون استرداد اموال الدولة وتظاهرات عالمية تندد بالحرب الاسرائيلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - # مع استمرار العدوان.. حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود.. ويقصف قاعدة عسكرية جنوب حيفا
# في ظل التهديدات.. ايران تعلق رحلات الطيران المدني في اجوائها بشكل مؤقت تحسبا لهجمات محتملة
# تظاهرات بمدن وعواصم عالمية تضامنا مع فلسطين ولبنان.. ومطالبات بوقف الابادة ومنع توريد الاسلحة لاسرائيل
# تتابعون ايضا.. لتسهيل اجراءات مكافحة الفساد.. النزاهة النيابية تواصل حراكها لاقرار قانون استرداد اموال الدولة من الفاسدين
# في ظل التهديدات.. ايران تعلق رحلات الطيران المدني في اجوائها بشكل مؤقت تحسبا لهجمات محتملة
# تظاهرات بمدن وعواصم عالمية تضامنا مع فلسطين ولبنان.. ومطالبات بوقف الابادة ومنع توريد الاسلحة لاسرائيل
# تتابعون ايضا.. لتسهيل اجراءات مكافحة الفساد.. النزاهة النيابية تواصل حراكها لاقرار قانون استرداد اموال الدولة من الفاسدين