# تتابعون ايضا.. لتسهيل اجراءات مكافحة الفساد.. النزاهة النيابية تواصل حراكها لاقرار قانون استرداد اموال الدولة من الفاسدين

# تظاهرات بمدن وعواصم عالمية تضامنا مع فلسطين ولبنان.. ومطالبات بوقف الابادة ومنع توريد الاسلحة لاسرائيل

# في ظل التهديدات.. ايران تعلق رحلات الطيران المدني في اجوائها بشكل مؤقت تحسبا لهجمات محتملة

بغداد - ياسين صفوان - # مع استمرار العدوان.. حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود.. ويقصف قاعدة عسكرية جنوب حيفا

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حراك لإقرار قانون استرداد اموال الدولة وتظاهرات عالمية تندد بالحرب الاسرائيلية والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية