اخبار العالم / اخبار العراق

نشرة السومرية.. حراك لإقرار قانون استرداد اموال الدولة وتظاهرات عالمية تندد بالحرب الاسرائيلية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. حراك لإقرار قانون استرداد اموال الدولة وتظاهرات عالمية تندد بالحرب الاسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # مع استمرار العدوان.. حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود.. ويقصف قاعدة عسكرية جنوب حيفا

# في ظل التهديدات.. ايران تعلق رحلات الطيران المدني في اجوائها بشكل مؤقت تحسبا لهجمات محتملة


# تظاهرات بمدن وعواصم عالمية تضامنا مع فلسطين ولبنان.. ومطالبات بوقف الابادة ومنع توريد الاسلحة لاسرائيل

# تتابعون ايضا.. لتسهيل اجراءات مكافحة الفساد.. النزاهة النيابية تواصل حراكها لاقرار قانون استرداد اموال الدولة من الفاسدين

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements

قد تقرأ أيضا