انت الان تتابع خبر السوداني: المواطن وأجهزة الدولة مسؤولون عن ديمومة البنى التحتية الصحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المرحلة الثانية من إعادة تأهيل مستشفى الطفل المركزي التعليمي في العاصمة بغداد".وأضاف: "تجوّل السوداني في الأقسام والردهات التي خضعت للتأهيل، واطلع على أبرز الخدمات المقدّمة فيها، وما جرى تحديثه من أجهزة ومستلزمات طبية، من أجل ضمان الارتقاء بواقع الخدمة المقدّمة للمواطنين، مجدداً الإشارة إلى أنّ الحكومة تضع مسألة الخدمات الصحّية في مقدمة الأهداف وضمن أولويات الخدمات".

وبيّن السوداني، في حديثه مع الطواقم الطبّية والصحّية العاملة في المستشفى، أنّ "الانتهاء من المرحلة الثانية للتأهيل ينطلق من الحرص على الإيفاء بالوعود لإنجاز البنى التحتية الصحّية، وتأهيلها ورفع مستوى الخدمة المقدّمة، مؤكداً أن الحفاظ على ديمومة المرافق الخدمية والصحية مسؤولية مشتركة بين المواطن والأجهزة الخدمية على حدٍّ سواء".

يذكر أن المرحلة الثانية تضمنت إعادة تأهيل أقسام؛ الجراحة، وأمراض الدم و(4) صالات للعمليات ووحدات الأشعة والمفراس والرنين والمذخر الدوائي والصيدلية الداخلية ومصرف الدم، والجناح الإداري والمدخل الرئيس.

كما اشملت هذه المرحلة على إعادة تأهيل أكثر من 90 غرفة في المستشفى، وتأهيل منظومات الصرف الصحّي والمياه والكهرباء، وتزويد المستشفى بمنظومات حديثة ومتطوّرة للمراقبة وإخماد الحرائق، وتجهيز الردهات بأسرّة حديثة واستكمال الأثاث والأجهزة الطبية الساندة، بانتظار انطلاق المرحلة الثالثة، ليغطي التأهيلُ المستشفى بالكامل.