شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين حمى القش ونزلات البرد فى الربيع.. نصائح صحية والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر الإصابة بالحساسية خلال فصل الربيع، بسبب انتشار حبوب اللقاح، وهو ما يطلق عليها "حمى القش".ووفقا لجريدة الجارديان، تظهر حمى القش مع التقدم في السن، وفي المملكة المتحدة يصاب بها 5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات، و10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 سنة.

وترتفع هذه النسبة مع تقدمنا في سن المراهقة وبداية البلوغ، هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يُصابون بها إلا في العشرينات والثلاثينات من العمر، ويعتقد أن 25% من البالغين في المملكة المتحدة يعانون من حساسية حبوب اللقاح.

أعراض حمى القش

تتميز حمى القش بعدة أعراض، تتراوح ما بين المتوسطة والشديدة، وهى:

العطس والحكة

سيلان دموع العينين

الإرهاق

الطفح الجلدي

وتورم الوجه .

الفرق بين حمى القش ونزلات البرد

قد تتشابه أعرض حمى القش ونزلات البرد، لكن الفارق الرئيسى بينهما هو "الحكة"، وذلك لأن نزلات البرد لا تسبب الحكة، وإذا كنت تعاني من حكة في العينين والحلق والأذن الداخلية، فهذا يشير إلى وجود حساسية.

كما يلعب التوقيت دورا هاما في التشيخص، حيث أن فترة الربيع تعد موسم لإنتشار الحساسية، ويمكن تناول مضادات للهيستامين لتهدئة الأعراض.

أسباب ظهور حساسية حمى القش

الاسم العلمي لحمى القش هو التهاب الأنف التحسسي الموسمي، وهو التهاب بطانة الأنف بسبب الحساسية، حيث تتكون أجسام مضادة للحساسية تتعرف على حبوب اللقاح المحددة، والتي تستقر في بطانة الأنف والرئتين والعينين وتنتشر في الدمك، وعندما تبدأ باستنشاق مسببات الحساسية هذه، تتعرف هذه الأجسام المضادة على حبوب اللقاح، مما يُحفز رد فعل يؤدي إلى إطلاق الهيستامين.

و عندما ينطلق الهيستامين في بطانة الأنف، فإنه يسبب الحكة والعطس والالتهاب، ويسبب هذا الالتهاب احتقان الأنف وسيلان الأنف، وهما من العلامات المميزة لحمى القش.

التعامل مع حمى القش

يوجد عدد من الإجراءات الوقائية التي تساعد في الحد من حمى القش، وهى:

إغلاق النوافذ وتجفيف الملابس داخل المنزل، حتى لا تلتصق حبوب اللقاح بالجسم

الاستحمام بعد قضاء يوم في الخارج

تغيير أغطية الوسائد يوميًا

استخدام فلتر هواء في غرفة النوم

تناول الأدوية بإنتظام

ارتداء نظارات شمسية

استخدام بخاخات الأنف بشكل صحيح