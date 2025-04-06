شكرا لقرائتكم خبر عن رياح الخماسين.. إزاى تتعامل مع الأتربة برة البيت والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تأثر البلاد اعتبارًا من الأحد المقبل حتى الأربعاء بكتل هوائية صحراوية ترتفع معها درجات الحرارة.

وحذرت من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة يختلف من يوم للثانى بشكل ملحوظ وذلك خلال يومى الأحد والثلاثاء نتيجة الكتل الهوائية الصحراوية والكتل الهوائية الجنوبية، لافتة إلى أن سرعات الرياح تتراوح من 35 لـ 45 كم فى الساعة.

فقد بدأ فصل الربيع، ومعه تظهر رياح الخماسين، تلك العاصفة المحملة بالأتربة والغبار والرمال، هذه الرياح تأتي معها تقلبات جوية أشبه بارتفاعات فى درجات الحرارة والرطوبة منخفضة، ما يجعلها تثير العديد من المشاكل الصحية، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الحساسية الصدرية والحساسية بشكل عام مثل حساسية جيوب الأنفية ومشكلات الجهاز التنفسى. كما يمكن أن تسبب هذه الرياح جفافًا في الجلد والعينين، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهابات الجلد والحساسية الجلدية.

الخروج في الطقس المليء بالأتربة والغبار يجب أن يكون في أضيق الحدود، هذا ما نصح به الدكتور ماهر الجارحي، استشاري أمراض الصدر والباطنة ونائب المدير السابق لمستشفى حميات إمبابة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بمجموعة من القواعد الصحية الهامة والمحاذير إذا اضطررت للخروج أثناء موجة الرياح المحملة بالأتربة، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة.

نصائح فعالة لمواجهة رياح الخماسين

- التزم بشرب الكثير من المياه قبل الخروج وأثناء تواجدك في الشارع أيضًا. كمية المياه على مدار ساعات تواجدك خارج المنزل بشكل سليم.

- ارتداء الكمامة أمر ضروري، سواء كنت من الأصحاء أو من مرضى الحساسية، وذلك للوقاية من دخول ذرات الأتربة والغبار إلى الجهاز التنفسي.

- من المرجح ارتفاع درجات الحرارة أثناء رياح الخماسين، لذا عليك بضرورة التوازن في ارتداء الملابس، فلا تكثر من قطع الملابس ولا تقلل منها بشدة.

- اغسل وجهك ويديك كلما أمكنك ذلك بالمياه العادية.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو من بعض أمراض الحساسية، لابد لك من الالتزام بأدويتك قبل الخروج من المنزل وتناولها في مواعيدها المنضبطة.

- السوائل هي أفضل رفيق لك في هذا الطقس، اهتم بشرب السوائل الدافئة التي تخلصك من ذرات التراب المتراكمة.

- ابتعد عن كل ما يثير لديك الأعراض المرضية، قلل تعرضك للأتربة قدر الإمكان، كلما أمكنك الجلوس في مكان لا تتواجد به الأتربة أو مغلقًا قم بذلك.

- لا تتناول الأطعمة من خارج المنزل، تناول إفطارًا جيدًا قبل النزول من المنزل.

- يمكنك المضمضة كل فترة عند غسيل فمك، لوقاية شفتيك من الجفاف بسبب الأتربة.

- لا تضع يديك في فمك أو تلامسها لأنفك أو عينيك

- يمكنك اصطحاب جهاز البخار الخاص بك إذا أمكنك ذلك، وذلك للطوارئ أو إذا كان طريق سفرك أو تواجدك خارج المنزل طويلاً.

- اهتم بملاحظة أي أعراض اعتيادية تظهر عليك، مثل الدوخة أو ضيق التنفس أو السعال غير المتوقف، وحينها عليك بالذهاب للطبيب والراحة في المنزل.

- عند الوصول إلى المنزل، يمكن الاستحمام وارتداء ملابس قطنية دون تخفيف الملابس بشدة، للتخلص من الغبار العالق بالجسم.

- في هذه الأيام، لابد من الابتعاد عن الأكلات المثيرة للحساسية، مثل الأسماك وغيرها.