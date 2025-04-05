شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات مهمة تكشف مشكلات القلب وانسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ترغب في الاطمئنان على صحة القلب والكشف عن أي مشاكل محتملة مثل انسداد الشرايين، فهناك مجموعة من الفحوصات المهمة التي تساعد في ذلك، ويقدمها موقع healthline ،ومنها:

1. تخطيط كهربية القلب (ECG أو EKG)

يقيس النشاط الكهربائي للقلب للكشف عن أي اضطرابات في النبض أو مشاكل مثل النوبات القلبية السابقة.

2. اختبار الجهد (اختبار المشي على السير المتحرك)

يقيم كيفية استجابة القلب للمجهود البدني ويكشف عن أي نقص في تدفق الدم إلى القلب.

3. مخطط صدى القلب (Echocardiogram)

يستخدم الموجات فوق الصوتية لفحص بنية القلب وصماماته وكفاءته في ضخ الدم.

4. تحليل نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية

يقيس مستويات الدهون في الدم، حيث إن ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) قد يشير إلى خطر انسداد الشرايين.

5. فحص الكالسيوم في الشرايين التاجية (Coronary Calcium Scan)

يتم باستخدام الأشعة المقطعية (CT) للكشف عن تراكم الكالسيوم في جدران الشرايين، وهو مؤشر مبكر على تصلب الشرايين.

6. القسطرة القلبية والتصوير بالأشعة التداخلية

فحص دقيق يتم من خلال إدخال أنبوب رفيع في الأوعية الدموية وتصوير الشرايين لتحديد مكان أي انسداد.

7. فحص بروتين سي التفاعلي (CRP)

يقيس مستوى الالتهاب في الجسم، وهو مؤشر على احتمالية وجود أمراض قلبية.

8. تحليل سكر الدم التراكمي (HbA1c)

يحدد ما إذا كان هناك خطر للإصابة بالسكري، الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

9. التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب (Cardiac MRI)

يوفر صورًا مفصلة للقلب والأوعية الدموية لتقييم وظائفه وحالته.

إذا كنتِ تعانين من أعراض مثل ألم الصدر، ضيق التنفس، أو تعب غير مبرر، فمن الأفضل مراجعة طبيب القلب لإجراء الفحوصات المناسبة.