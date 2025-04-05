شكرا لقرائتكم خبر عن تناول جرعات صحيحة من هذا الفيتامين يخفف آلام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

بالنسبة للعديد من النساء، فإن التعامل مع آلام الدورة الشهرية هو صراع تعانيه كل شهر، وتلجأ العديد منهن إلى مسكنات الألم وزجاجات الماء الساخن وشاي الأعشاب للتعامل مع هذه الآلام، ومع ذلك، هناك فيتامين واحد يمكن أن يحدث فرقًا في الواقع مع هذا الألم، حسبما أفاد تقري موقع "تايمز أوف انديا".

فيتامين د يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تخفيف آلام الدورة الشهرية، وخاصة بالنسبة للنساء المصابات بعسر الطمث الأولي - وهو نوع من آلام الدورة الشهرية غير المرتبطة بأي حالة كامنة، وعسر الطمث الأولي هو ألم التشنج الذي يأتي قبل أو أثناء الدورة الشهرية، ويحدث هذا بسبب المواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى البروستاجلاندين والتي يتم تصنيعها في بطانة الرحم، وتسبب انقباض العضلات والأوعية الدموية في الرحم.

وتعاني النساء المصابات بعسر الطمث الأولي من تقلصات غير طبيعية في الرحم بسبب اختلال التوازن الكيميائي في الجسم، ويعمل تناول فيتامين د يوميًا على قمع الإنزيمات المسئولة عن تخليق البروستاجلاندين، مما قد يقلل من شدة الألم، بينما يعمل في نفس الوقت على تنظيم الإنزيمات التي تكسرها.

وكشف بعض التجارب السريرية أن المكملات الغذائية يمكن أن تقلل من شدة الألم وعدد الأيام التي تعاني فيها النساء المصابات بعسر الطمث الأولي، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Obstetrics & Gynecology Science، فإن مكملات فيتامين د لدى النساء المصابات بعسر الطمث الأولي يمكن أن تحسن الأعراض الجهازية وتقلل من شدة الألم وعدد الأيام التي تعاني فيها من الألم والحاجة إلى تناول أدوية تسكين الآلام.

في الوقت نفسه يجب تناول الجرعات الصحيحة من فيتامين د وفقًا للطبيب، وبجانب هذا الفيتامين فإنه يمكن أن تساعد تطبيق الحرارة وممارسة التمارين الخفيفة وإدارة التوتر في استرخاء العضلات وتحسين تدفق الدم للتعامل مع فترات الحيض المؤلمة.