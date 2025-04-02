شكرا لقرائتكم خبر عن لمحبى الجيم.. كيف تسترد لياقتك بالكامل بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

يختلف مستوى التمارين الرياضية خلال شهر رمضان، خاصة لمرتداى الصالات الرياضية "الجيم"، بسبب طول ساعات الصيام واختلاف النظام الغذائى، بجانب ضرورة خفض حدة التمارين لتجنب الإرهاق أو الجفاف خلال الصيام.

وبعد انتهاء شهر رمضان وإجازة العيد، تظهر الحاجة إلى العودة إلى نفس مستوى التمرينات واللياقة البدنية السابق، لكن الأمر قد يحتاج إلى بعض التدرج لعدم إرهاق الجسم.

نصائح للعودة إلى اللياقة البدنية المعتادة بعد شهر رمضان

وبحسب موقع "Anytime fitness" من المهم اعتبار الأسبوع الأول للعودة إلى الجيم بعد إجازة عيد الفطر، بمثابة مرحلة انتقالية، قبل العودة بشكل كامل للتمرينات الرياضية المكثفة، لذلك يوجد عدد من النصائح التى تساعد على العودة إلى الجيم بالشكل المعتاد، وهى..

ترطيب الجسم

يعد الترطيب من أهم الأمور المطلوبة لممارسة الرياضة، للحفاظ على ترتيب الجسم ولتعويضه عن السوائل التى يفقدها أثناء التمرين، لذلك يُنصح بشرب ما بين لتر ونصف إلى لترين من الماء يوميًا، لكن بكميات صغيرة في كل مرة.

بناء الكثافة

ينصح بالبدء بالتمرينات البسيطة خلال الأسبوع الأول، بدلًا من التركيز على الأداء، لذلك قلل أوزانك إلى 50-60% من أقصى وزن لك، وكرر عددًا أقل من التكرارات، وأطِل فترة راحك، كذلك حاول المشي لمسافات طويلة أو الجري الخفيف لإعادة تأهيل جسمك ليتحرك بسلاسة، على أن يتم زيادة الأوزان يومًا بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، حيث تستعيد كامل قدراتك وتشعر بقوة أكبر.

المكملات الغذائية

ينصح بتناول عناصر غذائية إضافية من مجموعة مكملات غذائية، مثل مخفوقات البروتين، لكن بعد الحصول على إستشارة طبية من طبيب متخصص.

العودة إلى نظامك الغذائي المعتاد

بعد الأسبوع الأول من التدريب الكامل، ستشعر بتقدم ملحوظ، لذلك من المهم العودة إلى نظام غذائي متوازن يناسب مع التمرين، لذلك احرص على تناول كمية كافية من البروتين والكربوهيدرات والدهون في كل وجبة، مع التركيز على الفواكه والخضراوات التي تساعد على الهضم.