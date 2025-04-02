شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة قد تسبب التسمم الغذائى.. منها الألبان والان مع تفاصيل الخبر

التسمم الغذائي يحدث نتيجة لتناول طعام أو مشروبات ملوثة، حيث إن البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم هى السبب في الأمراض المنقولة بالغذاء، وعلى الرغم من أن تقنيات المناولة والتحضير يمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو منع المخاطر، إلا أن بعض الأطعمة تشكل مخاطر أعلى لإيواء مسببات الأمراض السامة.

ووفقا لموقع Onlymyhealth، نستعرض قائمة بستة أطعمة يجب التعامل معها بحذر لتجنب التسمم الغذائي..

1. الدواجن واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا

قد تحتوي الدواجن واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا على بكتيريا خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيريا، ويمكن أن تسبب حالات خطيرة جدًا من التسمم الغذائي الذي تتراوح أعراضه من آلام المعدة إلى حالات تهدد الحياة، ويوصى بضرورة طهي اللحوم والدواجن دائمًا على درجات الحرارة الداخلية المقترحة.. الدواجن على درجة حرارة 165 درجة فهرنهايت (74 درجة مئوية)، واللحوم المفرومة على درجة حرارة 160 درجة فهرنهايت (71 درجة مئوية).

2. المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا

قد تحتوى المأكولات البحرية مثل المحار النيئ والمحار والسوشي على بكتيريا وفيروسات مثل فيروس ضمة نوروفيروس والتهاب الكبد أ، قد تشكل المأكولات البحرية النيئة أو غير المطبوخة جيدًا خطرًا أكبر للإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، تأكد من طهي المأكولات البحرية جيدًا لتقليل المخاطر.

3. منتجات الألبان غير المبسترة

قد تحتوى منتجات الألبان غير المبسترة (الخام) والجبن وغيرها من منتجات الألبان على بكتيريا ضارة مثل الليستيريا والإشريكية القولونية والسالمونيلا، البسترة هي طريقة تقتل الميكروبات الضارة، مما يجعل منتجات الألبان آمنة للاستهلاك، لذلك، اختر منتجات الألبان المبسترة لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

4. البراعم النيئة

البراعم النيئة معرضة لخطر التلوث بالبكتيريا لأنها تنمو في ظروف دافئة ورطبة وهي الظروف الأكثر ملاءمة لنمو السالمونيلا والإشريكية القولونية، ومن الأفضل طهي البراعم قبل تناولها، وخاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة.

5. الخضراوات والفواكه المقطعة أو المعبأة مسبقًا

على الرغم من سهولة التعامل مع الخضراوات والفواكه المقطعة مسبقًا، إلا أنها تشكل بيئة مناسبة لنمو البكتيريا الناتجة عن التعامل معها والتعرض لها بشكل أكبر، وإذا لم يتم غسلها بشكل كافٍ أو التعامل معها في درجات حرارة آمنة، فقد تؤوي هذه المنتجات بكتيريا الليستيريا وغيرها من الميكروبات المسببة للأمراض، يمكنك تقليل المخاطر عن طريق غسل المنتجات جيدًا وتبريدها على الفور.

6. البيض النيئ أو غير المطبوخ جيدًا

قد يحتوي البيض النيئ أو غير المطهى جيدًا على السالمونيلا، وهي بكتيريا تسبب معظم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، لا تأكل البيض النيئ في الأطعمة مثل المايونيز المصنوع منزليًا وعجين البسكويت قم بخفق البيض أو قليها حتى ينضج الصفار والبياض ليصبح صالحًا للأكل.