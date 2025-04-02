شكرا لقرائتكم خبر عن ضمور العضلات مشكلة قد يصاب بها الأطفال.. اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

ضمور العضلات عند الأطفال يمكن أن يكون حالة خطيرة تؤثر على النمو الحركى والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية، ووفقا لموقع healthline تختلف الأعراض حسب نوع الضمور العضلى، لكن هناك علامات شائعة يجب الانتباه إليها.

أعراض ضمور العضلات عند الأطفال

1. تأخر في النمو الحركي.. مثل تأخر الطفل في الجلوس، الزحف، أو المشي مقارنة بأقرانه.

2. ضعف العضلات التدريجي.. قد تلاحظ أن الطفل يعاني من صعوبة في رفع الأشياء أو النهوض من الأرض.

3. مشية غير طبيعية.. قد يسير الطفل على أطراف أصابعه أو يتعثر كثيرًا أثناء المشي.

4. صعوبة في الوقوف أو الجلوس مستقيمًا.. لأن العضلات تكون ضعيفة ولا تدعم الجسم بشكل كافٍ.

5. تيبّس أو تقلصات في المفاصل.. بسبب قلة استخدام العضلات.

6. مشاكل في التنفس أو البلع.. في بعض الحالات المتقدمة، يمكن أن تؤثر الحالة على العضلات المسئولة عن التنفس والبلع.

7. تضخم غير طبيعي في بعض العضلات.. مثل عضلات الساق، والتي قد تبدو كبيرة لكن تكون ضعيفة (كما في ضمور دوشين العضلي).

8. الإرهاق والتعب السريع.. الطفل قد يشعر بالتعب بعد القيام بمجهود بسيط.

أبرز أنواع ضمور العضلات عند الأطفال

ضمور دوشين العضلي (DMD).. أخطر أنواع الضمور العضلي، ويظهر عادةً بين سن 2-6 سنوات.

ضمور العضلات الشوكي (SMA).. يؤثر على الأعصاب والعضلات، ويظهر في الرضع أو الأطفال.

الحثل العضلي.. مجموعة من الأمراض الوراثية التي تسبب ضعف العضلات.

ماذا يجب أن تفعل إذا لاحظت هذه الأعراض؟

إذا كنت تلاحظ أيا من هذه الأعراض لدى طفل، فمن الأفضل زيارة طبيب أطفال أو أخصائى أعصاب لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل..

اختبارات الدم والجينات

تخطيط كهربية العضلات (EMG)

فحص وظائف العضلات والأعصاب