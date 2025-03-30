شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتقود سيارتك لمدة ساعتين يوميًا؟ اعرف كيف يؤثر ذلك على صحة عظام ركبتك والان مع تفاصيل الخبر

يُعد سوء وضعية الجسم أثناء قيادة السيارة أحد الأسباب الرئيسية لآلام الركبة، ووفقًا للخبراء، فإن الأشخاص الذين يقودون سياراتهم إلى العمل يوميًا ويقضون أكثر من ساعتين على الطرق معرضون لخطر متزايد للإصابة بهشاشة العظام، أكد الأطباء إن الجلوس في وضعية واحدة والقيادة يؤديان إلى مشاكل في الحركة، مما يؤثر سلبًا على صحة العظام، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا كنت تقود سيارتك لأكثر من ساعتين يوميًا، فقد يُسبب ذلك حالة مؤلمة تُعرف باسم ركبة السائق أو اعتلال وتر الرضفة، وتتميز بالتهاب وتر الرضفة الذي يربط الرضفة بعظمة الساق.

ووفقًا للخبراء، فإن الوضعية السيئة أثناء القيادة هي أحد الأسباب الرئيسية وراء آلام الركبة.

لماذا تُسبب القيادة مشاكل في العظام؟

يقول الأطباء إن الجلوس لساعات طويلة في السيارة قد يكون أصعب على الجسم من الجلوس على الأريكة فأنت عالق في نفس الوضعية النسبية لفترات طويلة، مما يُسبب تصلب عضلاتك.

ولأن القيادة تتطلب التركيز الشديد على الطريق وحركة المرور من حولك، فإنها تؤدي إلى توتر العضلات.

يؤدي الضغط المتكرر على دواسة الوقود أو الفرامل أو القابض مع وضع القدم بشكل خاطئ إلى إجهاد كبير على الوتر المتصل بالركبة. كما هو الحال مع إصابات الاستخدام المتكرر الأخرى، مثل تمزقات الكفة المدورة ومتلازمة النفق الرسغي، فإن إهمال علاج ركبة السائق يؤدي إلى تفاقم المشكلة. ووفقًا للأطباء، فإن ما يبدأ بالتهاب وتر الرضفة يمكن أن يتطور أيضًا إلى حالة تُعرف باسم تلين غضروف الرضفة - وهو تدهور في غضروف الركبة، مما يؤدي إلى مزيد من الألم واحتمال فقدان الحركة.

كيف تُخفف ألم ركبة السائق أثناء القيادة؟

يقول الأطباء إنه إذا كنت تعاني من ألم ركبة السائق بسبب القيادة لفترات طويلة، فهناك بعض التمارين والتمددات التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الألم والالتهاب. ستساعد هذه التمارين والتمددات على ثني كاحلك لتشغيل الدواسات، وقد تساعد في تخفيف الألم مؤقتًا. من هذه التمارين:

تمارين التمدد

خذ فترات راحة قصيرة كل 30 دقيقة لتمديد ساقيك وتخفيف التوتر في مفصل الركبة، وتحسين المرونة، وتقليل التيبس. يمكنك التمدد من خلال:

المس أصابع قدميك وحافظ على الوضعية لمدة عشر ثوانٍ.

أرجح كل ساق على شكل رقم 8 بحركة سلسة وثابتة.

قم بأداء تمرين اندفاع راكع لمدة عشر ثوانٍ.

تمارين وزن الجسم

تساعد تمارين وزن الجسم على تقوية عضلات الساق. يمكنك أيضًا المشي لبضع دقائق أثناء فترات التوقف لمساعدتك على تمديد ظهرك وعمودك الفقري.

تمارين تقوية الركبة

حاول دائمًا ممارسة التمارين التي تستهدف العضلات المحيطة بالركبة، مثل تمارين ضغط الساق، والقرفصاء، والاندفاع، ورفع الساق. تأكد أيضًا من زيادة شدة ومدة هذه التمارين، لأنها يمكن أن تساعد في تحسين ثبات الركبة وتقليل خطر الإصابات المستقبلية.

اضبط مقعدك

يمكن أن تساعدك تجربة وضعية مقعدك في العثور على الزاوية الأكثر دعمًا. ويشمل ذلك أيضًا تحريك مقعدك للأمام والخلف، وتحريكه لأعلى ولأسفل، وضبط إمالة ظهر المقعد وأسفله.

لدعم ركبتك وظهرك، تأكد من وضعية مقعدك بحيث يصبح عمودك الفقري مستقيمًا ومستقيمًا، مما يساعد أيضًا على توفير وضعية جيدة لركبتيك، وبالتالي منع الألم.

ارتدِ أحذية مريحة

بعض أنواع الأحذية، مثل الشبشب والكعب العالي، لا تعيق القيادة السليمة والآمنة فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زيادة آلام الظهر والركبتين.