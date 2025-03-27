شكرا لقرائتكم خبر عن شروط تناول الكحك والرنجة لمرضى ارتجاع المرىء فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

مرضى ارتجاع المريء بحاجة إلى الحذر عند تناول أطعمة العيد مثل الكحك والرنجة، لأنها قد تزيد من الأعراض مثل الحموضة وحرقة المعدة المسببة لارتجاع المريء وحول ذلك تقدم الدكتورة امال فتحي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني بعض الشروط والنصائح لتناولها بأمان:

تناول الكحك لمرضى ارتجاع المرئ

- تناول كمية صغيرة جدًا (كعكة واحدة فقط) لتجنب زيادة الدهون والسكريات التي قد تؤدي إلى ارتجاع الأحماض.

- تجنب الحشوات الثقيلة مثل الملبن والعجمية، لأنها تزيد من احتمالية الحموضة.

- تناول الكحك بعد الوجبات وليس على معدة فارغة لتقليل تأثيره على المعدة.

- تجنب المشروبات الحمضية أو الغازية بعده، ويفضل شرب النعناع أو الزنجبيل لتسهيل الهضم.

تناول الرنجة لمرضى ارتجاع المرئ

- تناول كمية صغيرة جدًا (قطعة صغيرة) لأن الرنجة مالحة ودهنية، مما قد يحفز ارتجاع الأحماض.

- تناولها مع خضروات طازجة مثل الخيار والخس لتقليل تأثيرها الحامضي.

- تجنب البصل والليمون بكثرة، لأنهما يزيدان من حموضة المعدة.

- تناول كوب لبن أو زبادي بعدها، لأنه يقلل من تأثير الملح والدهون على المعدة.

- عدم تناولها ليلًا أو قبل النوم لتجنب تفاقم أعراض الارتجاع أثناء الاستلقاء.

إذا كنت تعاني من أعراض قوية، فمن الأفضل تجنب الكحك والرنجة تمامًا أو استبدالهما بأطعمة خفيفة على المعدة للحفاظ على راحتك خلال العيد.