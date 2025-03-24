ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس دون الإضرار ببشرتك؟

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أشعة الشمس ضرورية لفيتامين د، ولكن التعرض المفرط لها قد يضر ببشرتك، ويوصي الخبراء باختيار التوقيت المناسب للاستفادة من فوائدها دون مخاطر حروق الشمس والشيخوخة المبكرة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة - مثل واقي الشمس، وترطيب البشرة، وارتداء الملابس الواقية، ويمكنك الاستمتاع بأشعة الشمس الصيفية بأمان وفعالية، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت للتعرض لاشعة الشمس دون الإضرار ببشرتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

أشعة الشمس مصدر أساسي لفيتامين د، الذي يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام، والمناعة، وتنظيم المزاج، ومع ذلك، فإن التعرض المفرط لأشعة الشمس قد يؤدي إلى حروق الشمس، والشيخوخة المبكرة، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ما هو أفضل وقت للاستمتاع بأشعة الشمس دون الإضرار ببشرتك؟

يساعد ضوء الشمس الجسم على إنتاج فيتامين د، الضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

كما أنه يدعم وظائف المناعة ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام وبعض أنواع السرطان.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن التعرض لأشعة الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الجلد المكشوف (الذراعين والساقين) عدة مرات أسبوعيًا يكفي للحفاظ على مستويات كافية من فيتامين د.

يزداد نقص فيتامين د شيوعًا، خاصة في المناطق الحضرية حيث يقضي الناس معظم وقتهم في الأماكن المغلقة، التعرض لأشعة الشمس باعتدال ضروري، ولكن يجب توخي الحذر بشأن التوقيت والمدة لتجنب تلف الجلد.

أفضل طريقة لتحسين مستويات فيتامين د هي من خلال التعرض لأشعة الشمس بشكل معقول، حيث يوفر ضوء الشمس في الصباح الباكر توازنًا جيدًا بين الفوائد وتقليل المخاطر.

أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس في الصيف

يوصي أطباء الجلد وخبراء الصحة عمومًا بالتعرض لأشعة الشمس في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من بعد الظهر لتجنب الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية الشديدة.

تكون أشعة الشمس في أقوى حالاتها بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً عندما تكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها.

أشعة الشمس الصباحية (من 7 صباحًا إلى 9 صباحًا) - يُعد هذا الوقت الأكثر أمانًا للتعرض لأشعة الشمس.

خلال هذه الساعات، يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية منخفضًا، مما يقلل من خطر حروق الشمس مع توفير التعرض الكافي لإنتاج فيتامين د.

أشعة الشمس في وقت متأخر من بعد الظهر (من 4 مساءً إلى 6 مساءً) - يُعد التعرض لأشعة الشمس خلال هذا الوقت أكثر أمانًا أيضًا، حيث تبدأ شدة الأشعة فوق البنفسجية في الانخفاض ومع ذلك، قد لا يكون بنفس فعالية ضوء الشمس الصباحي في تخليق فيتامين د.

التعرض لأشعة الشمس باعتدال لا يساعد فقط على إنتاج فيتامين د، بل يخفض أيضًا ضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ومع ذلك، فإن تجنب ساعات الذروة الشمسية أمر أساسي لمنع تلف الجلد.

مخاطر التعرض المفرط لأشعة الشمس

على الرغم من أن ضوء الشمس مفيد، إلا أن التعرض لفترات طويلة، وخاصة خلال ساعات الذروة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جلدية خطيرة مثل:

- حروق الشمس - احمرار وآلام في الجلد ناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية

- الشيخوخة المبكرة - يمكن لأشعة الشمس أن تخترق الجلد بعمق، مما يؤدي إلى تكسير الكولاجين وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

- فرط التصبغ - قد ينتج عن التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس تفاوت في لون البشرة وبقع داكنة.

- سرطان الجلد وهو التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، يمكن أن يتلف خلايا الجلد ويزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الجلد (الميلانوما) وأنواع أخرى من سرطان الجلد.

كيفية حماية بشرتك أثناء التعرض لأشعة الشمس

إذا كنت تخطط للخروج للتعرض لأشعة الشمس، فاتخذ الاحتياطات التالية:

- استخدم واقيًا من الشمس - استخدم واقيًا واسع الطيف بعامل حماية من الشمس 30 أو أعلى، حتى في ساعات الصباح الباكر.

- غطِّ بشرتك - ارتدِ ملابس خفيفة بأكمام طويلة وقبعة لحماية بشرتك.

- استخدم نظارات شمسية - احمِ عينيك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية بارتداء نظارات شمسية حاجبة لها.

- حافظ على رطوبة جسمك - اشرب الكثير من الماء للوقاية من الجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة.

- حد من التعرض لأشعة الشمس - تجنب قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس المباشرة، حتى في ساعات الذروة.

بدائل تناول فيتامين د

بالنسبة لمن لا يحصلون على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس بسبب نمط الحياة أو حساسية الجلد، يمكن الحصول على فيتامين د من مصادر غذائية مثل:

- الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل، التونة)

- منتجات الألبان والحليب النباتي المدعم

- صفار البيض

- الفطر

- مكملات فيتامين د (بحسب توصية الطبيب)

بالنسبة لمن يعيشون في مناطق ذات تعرض محدود لأشعة الشمس، يُعد فيتامين د الغذائي والمكملات الغذائية بدائل فعالة للحفاظ على صحة مثالية.

ما أفضل وقت للحصول على فيتامين د؟

أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس في الصيف دون الإضرار ببشرتك هو قبل الساعة 9 صباحًا أو بعد الساعة 4 مساءً. توفر هذه الساعات ما يكفي من أشعة UVB لإنتاج فيتامين د مع تقليل مخاطر حروق الشمس.