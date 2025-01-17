شكرا لقرائتكم خبر عن علامات التعب المزمن وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

التعب والوهن والشعور بالإرهاق أمر طبيعي نشعر به جميعا إما بسبب التغيرات المناخية أو بسبب الجهد المبذولوكذلك الضغوط والتوترات النفسية فضلا على المجهود البدني الزائد الذي قد يمارسه البعض ويسبب له الشعور بالتعب والخمول.

ولكن هناك درجة من التعب والخمول قد تكون مرضية وتسمى بما يعرف متلازمة التعب المزمن، تلك المتلازمة وفقا لتقرير نشر في موقع فري ويل هيلث عباره عن إنخفاض حاد في النشاط البدني والعقلي أيضا.

متلازمة التعب المزمن

متلازمة التعب المزمن هي شعور عام بالتعب الشديد والإرهاق الشديد ونقص الطاقة، وتتميز بأنها قد تستمر لشهور عديدة، قد تتخطى سته أشهر أيضا، قد تكون لها أسباب وقد تكون غير مسببة بالمرة، تؤثر على حياة الشخص بشكل سلبي وواضح وملحوظ تجعله على الدوام يشعر بآلام في الجسد أو رغبة في النوم أو شعور بعدم الراحة وعدم الرغبة في الخروج من المنزل.

تسبب متلازمة التعب المزمن مجموعة من الأعراض المختلفة والتي تشمل الشعور بعدم الرغبة في النوم مطلقا أو النوم دون القدرة على التمتع بنوم جيد، يعانى المريض بها ايضا من ضعف حاد في المفاصل وآلام شديده في العضلات وتشتت.

تعود الاسباب لعوامل جينية أو مرضية أو الاصابة بأمراض وراثية مزمنة أو التعرض لضغط وجهد عالي.

علاج متلازمة التعب المزمن

تلك المتلازمة يمكن علاجها بمجموعة من الإجراءات الصحية والتي من بينها:

اسال طبيبك عن دواء مناسب وفقا لرؤيته

تعزيز نسبة الفيتامينات الناقصة في الجسم

تحسين نسب الكوليسترول وضبط ضغط الدم والسكر

الرياضة المنتظمة

تناول الطعام الصحي

البقاء رطبا على الدوام بشرب المياه كثيرا وشرب المشروبات الصحية

علاج مشكلات فقر الدم