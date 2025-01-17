شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات تزيد من خطر الإصابة بالنقرس والان مع تفاصيل الخبر

النقرس، هو نوع من التهاب المفاصل يشير إلى زيادة حمض البوليك في الجسم، حيث تتبلور هذه الأحماض البولية وتتجمع في المفاصل، مما يسبب الألم والالتهاب والتورم وأعراضًا مؤلمة أخرى.

يحدث النقرس عادة بسبب الاختيارات غير الصحية للأطعمة والمشروبات، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات، التي توجد في الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل المنتجات الحيوانية، وفي بعض المشروبات، وفقا لموقع " onlymyhealth ".

ما هو النقرس

النقرس هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب المفاصل، ويتميز بألم مفاجئ وتورم واحمرار في مفصل واحد أو أكثر، ويحدث عندما ترتفع مستويات حمض البوليك في الجسم، وتتراكم في المفاصل، مما يؤدي إلى الألم الشديد والالتهاب.

من بين الأسباب أو المحفزات الأكثر شيوعًا لمرض النقرس الأطعمة الغنية بالبيورين، مثل اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء، مثل الكبد، ومن المهم ملاحظة أن بعض المشروبات يمكن أن تسبب أيضًا نوبة النقرس.

في حين أن العادات الغذائية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنقرس، إلا أن هناك عوامل أخرى تعرضك للخطر، يعتبر الرجال أكثر عرضة للإصابة بالنقرس بثلاث مرات من النساء، وينطبق هذا بشكل خاص على الرجال فوق سن الأربعين، كما تصبح النساء أكثر عرضة للإصابة بالنقرس بعد انقطاع الطمث مع انخفاض مستويات هرمون الاستروجين.

مشروبات قد تزيد من خطر الإصابة بالنقرس المشروبات المحلاة

المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية، غنية بالفركتوز، الذي يتحلل إلى بيورينات في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تراكم حمض البوليك، الذي يمكن أن يتبلور ويتجمع في المفاصل ويزيد من خطر إصابة الشخص بالنقرس، دراسة سابقة وجدت أن الرجال الذين يستهلكون اثنين أو أكثر من المشروبات الغازية يوميا لديهم خطر أعلى بنسبة 85٪ للإصابة بنوبة النقرس، في حين أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز يضاعف الخطر.

عصائر الفاكهة المحلاة

عصائر الفاكهة يتم تحلية هذه العصائر بشكل طبيعي، وعادة ما تعتبر آمنة للاستهلاك، ومع ذلك، فإنها قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالنقرس، وذلك لأن بعض عصائر الفاكهة، مثل عصير البرتقال، تحتوي على كميات عالية من الفركتوز.

مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة منتج مثير للجدل، فعلى الرغم من أن الشركات المصنعة تزعم أنها تعمل على تعزيز الطاقة وتحسين الأداء، إلا أن مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أنها لها آثار ضارة على الصحة، سواء الجسدية أو العقلية.