شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة ومشروبات تجنبها فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

الشتاء هو موسم البحث عن الدفء وتناول المشروبات الدافئة وتناول الأطعمة المريحة للتغلب على برودة الطقس، ولكن مع الإفراط في تناول الخيارات غير الصحية تتعرض الأنظمة المناعية لدين للضعف، وتلعب الأطعمة التي نتناولها دورًا كبيرًا في الحفاظ على دفئنا وصحتنا خلال هذا الموسم، وحتى أن هناك أطعمة صحية لا تصلح لأن نتناولها في الشتاء تحديدًا لأنها يمكن أن تسبب شعورًا بعدم الراحة أو مشكلات صحية في الشتاء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أطعمة ومشروبات يُفضل تجنبها خلال فصل الشتاء للحفاظ على نشاطك مع الطقس البارد:

الخضراوات النيئة

قد تبدو الخضراوات النيئة، مثل الخيار والخس والطماطم، خيارًا صحيًا، ولكن خلال فصل الشتاء، يمكنها تبريد جسمك، ونظرًا لأن أجسامنا تكافح بالفعل للبقاء دافئًا في البرد، فإن تناول الخضراوات النيئة يمكن أن يبطئ عملية الهضم، وبدلاً من ذلك، اختر تناول شوربة الخضار الدافئة أو الخضراوات المطهوة على البخار التي تكون أسهل في الهضم وتوفر الدفء.

شرب الحليب البارد

قد يؤدي شرب الحليب البارد خلال فصل الشتاء إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال أو نزلات البرد أو الاحتقان، وعلى الرغم من أن الحليب غني بالكالسيوم والعناصر الغذائية، إلا أنه قد يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط خاصة عند تناوله باردًا، فإذا كنت تحب الحليب، فتناوله دافئًا مع التوابل مثل الكركم، فهو معزز رائع للمناعة.

ماء جوز الهند ماء

جوز الهند منعش ومرطب، ولكنه الأنسب لفصل الصيف مع الطقس الحار، أما في الشتاء، يبرد درجة حرارة الجسم وقد يجعلك تشعر بالبرد أكثر، حيث يُفضل تناول مشروبات الأعشاب الدافئة أو المشروبات الحارة مثل الزنجبيل للبقاء رطبًا ودافئًا مع برودة الطقس.

بعض الفواكه

لا تصلح كل الفواكه مع فصل الشتاء، حيث يُفضل تجنب الفواكه التي تسبب اضطراب في الهضم، واختر الفواكه الموسمية مثل البرتقال والجوافة والتفاح، فهي غنية بالفيتامينات وتساعد على تعزيز المناعة خلال الأشهر الباردة.

الإفراط فى الأطعمة المقلية

تتناول الأطعمة المقلية أمرًا مغريًا خاصة في الشتاء، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بطء الهضم وزيادة الوزن، كما أن الإفراط في تناول الأطعمة الزيتية يضعف جهاز المناعة لديك، مما يجعلك عرضة للأمراض الموسمية، اختر البدائل المخبوزة أو المقلية بالهواء لإشباع رغباتك دون الإفراط في تناول الزيت.

الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة مثل المخلل خفيفة وسهلة الهضم ولكنها تميل إلى زيادة الحموضة في المعدة خاصة خلال فصل الشتاء، حيث يؤدي الطقس البارد إلى إبطاء عملية الهضم، وقد يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المخمرة إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

اللبن الرائب

يعتبر اللبن الرائب من المشروبات الشائعة ولكن خصائصه المبردة تجعله غير مناسب لفصل الشتاء، حيث يمكن أن يؤدي تناول اللبن الرائب إلى تفاقم أعراض البرد والسعال، فإذا كنت تحب اللبن الرائب، فتناول الزبادى افضل منه أو أضف إليه بعض التوابل مثل الكمون لتقليل تأثيره المبرد.