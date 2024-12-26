شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الجيوب الأنفية.. إزاى تحمى نفسك فى الطقس البارد المحمل بالأتربة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء شديد البرودة مثيرة للرمال والأتربة الأمر الذى يتطلب من بعض المرضى خاصة مرضى التهاب الجيزب الأنفية توخى الحذر واتخاذ الإجراءات الوقائية لتقليل حدة الأعراض.

خلال فصل الشتاء، يمكن للهواء البارد المحمل بالأتربة أن يؤثر سلبًا على صحة الجيوب الأنفية، فقد يؤدى الهواء الجاف وفقا لموقع "osfhealthcare"، إلى جفاف الممرات الأنفية، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى ويسبب نزيف الأنف، كما يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة أيضًا إلى تفاقم مشاكل الجيوب الأنفية.

لحماية الجيوب الأنفية في الشتاء، استخدم جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى الهواء الداخلي وموازنة مستويات الرطوبة، يمكن أن يحمي ارتداء ملابس دافئة واستخدام الأوشحة لتغطية أنفك وفمك الجيوب الأنفية من الرياح الباردة، كما أن البقاء رطبًا أمر ضروري للحفاظ على ممرات الأنف رطبة وصحية.

مشاكل الجيوب الأنفية الشائعة المرتبطة بالتغيرات الموسمية 1. التهاب الجيوب الأنفية :

التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب يصيب الجيوب الأنفية نتيجة لعوامل موسمية مثل الحساسية والالتهابات، وتشمل الأعراض آلام الوجه والضغط واحتقان الأنف، والتي تتفاقم غالبًا عندما تصل الحساسية إلى ذروتها.

2. التهاب الأنف التحسسي :

يحدث التهاب الأنف التحسسي عندما يتفاعل جسمك مع مسببات الحساسية الموسمية مثل حبوب اللقاح والعفن وعث الغبار، ويؤدي هذا إلى ظهور أعراض مثل العطاس والحكة والاحتقان.

3. احتقان الأنف :

يمكن أن يحدث احتقان الأنف بسبب المواد المسببة للحساسية والالتهابات وجفاف الهواء، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس وعدم الراحة خلال المواسم المختلفة.

نصائح لتجنب التهاب الجيوب الأنفية فى الشتاء 1. إدارة الحساسية

الطقس البارد يأتي أيضًا محملا بـ المواد المسببة للحساسية، بما في ذلك الغبار والهواء البارد، لتجنب إثارة حساسية الشتاء لديك، قم بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية كثيرًا واحتفظ بجميع الفراش والبطانيات جافة وخالية من الغبار.

يمكن أيضًا استخدام العلاجات المتاحة دون وصفة طبية وبخاخات الأنف للمساعدة في تخفيف الألم ومنع الأعراض.

2. ترطيب الجيوب الأنفية الجافة

يمكن أن يؤدي هواء الشتاء البارد أن تفاقم أعراض الجيوب الأنفية المؤلمة بما في ذلك الاحتقان والالتهابات، هناك عدة طرق للتعويض عن نقص الرطوبة في الشتاء، تساعد بعض الأدوية مثل مضادات الهيستامين أن تخفف الأعراض، كما تساعد بخاخات الأنف، والدش البخاري فعالة أيضًا في ترطيب الجيوب الأنفية.

3. ممارسة العادات الصحية

يمكن أن يساعدك الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي أيضًا في تجنب المضاعفات المرتبطة بالإنفلونزا، بما في ذلك التهابات الجيوب الأنفية ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعد اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام والقدر الكافي من النوم أمرًا ضروريًا للحفاظ على نظام المناعة لديك في حالة مثالية.

