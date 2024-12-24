5 نصائح للحفاظ على سلامة الأطفال في فصل الشتاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر تجمع القصيم الصحي إرشادات توعوية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأطفال خلال فصل الشتاء، مؤكداً على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من الأمراض المرتبطة بهذا الفصل.

وأوضح التجمع في حملته الإرشادية خمس نصائح رئيسية:

1. تقليل وقت جلوس الطفل بالخارج لتجنب التعرض للبرد الشديد.

2. تعويد الطفل على غسل يديه بشكل متكرر للحماية من انتقال العدوى.

3. الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد الفيروسات الشائعة.

4. تشجيع الأطفال على شرب الماء بكثرة للحفاظ على ترطيب الجسم.

5. استخدام واقٍ للشمس في الخليج 365 المكشوفة للحماية من أشعة الشمس في الأيام الشتوية المشمسة.

ودعا تجمع القصيم الصحي الأهالي إلى الالتزام بهذه النصائح لضمان صحة وسلامة أطفالهم، مؤكدًا أن الوقاية هي السبيل الأمثل للحد من الأمراض خلال فصل الشتاء.

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