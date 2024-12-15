شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الفروق بين الطفل كثير الحركة والمصاب باضطراب والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لجميع الأطفال أن يكونوا أشقياء بعض الشيء، ولكن إذا كان طفلك شديد النشاط، وغير قادر على الحفاظ على التركيز، ويتصرف بطريقة تؤثر على التعلم والعلاقات الاجتماعية، فقد يحتاج إلى علاج لاضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD)، وفقا لما نشره موقع bumrungrad



الخصائص الأساسية الثلاث لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

فرط النشاط :



يركض الطفل باستمرار وبلا كلل، ويلعب بعنف شديد دون خوف من التعرض للإصابة، ويتحرك ويتلوى باستمرار، وغالبًا ما يترك مقعده ولا يستطيع الجلوس ساكنًا. وعندما يصل الطفل إلى سن المدرسة، لا يتمكن من التركيز ويتجول باستمرار في الفصل الدراسي. وقد يستلقي بعض الأطفال على الأرض. ويلعب الطفل بعنف شديد بحيث لا يرغب الأطفال الآخرون في اللعب معه.

عدم الانتباه :



عندما يصل الطفل إلى سن المدرسة، قد يعاني من مشاكل في التعلم لأنه يشتت انتباهه بسهولة، ويبدو أنه لا يستمع عندما يُتحدث إليه، ويواجه صعوبة في تذكر الأشياء واتباع التعليمات، ولا ينتبه إلى التفاصيل. يرتكب الطفل أخطاء غير مقصودة، ويواجه صعوبة في إنهاء الواجبات، وغالبًا ما يفقد الأشياء أو ينسى مكانها.

الاندفاعية :



يواجه الطفل صعوبة في أخذ الأدوار أو السماح للآخرين بالتحدث دون مقاطعتهم.

قد يعاني الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من واحدة فقط أو كل هذه الخصائص الثلاث، ولكن الأعراض ستظهر دائمًا قبل سن 12 عامًا وتحدث بسبب خلل في المناطق الأمامية من الدماغ.

إذا كنت قلقًا من أن سلوك طفلك قد يكون علامة على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيرجى استشارة الطبيب لأنه إذا تُرِك دون علاج، فقد يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية والقدرة على التعلم، وعندما يكبر الأطفال الذين لا يتم علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم، فقد يشعرون بالعزلة لأنهم لا يملكون أصدقاء للعب معهم. ومن المرجح أيضًا أن يكونوا سريعي الانفعال، ويصابون بالإحباط بسهولة ويكونون حساسين للغاية لما يقوله الناس.

ومع ذلك، قبل تشخيص إصابة الطفل باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، من المهم أن نفهم أن الأطفال لديهم بشكل طبيعي مستويات مختلفة من الانتباه والتركيز في مختلف الأعمار. في السنة الأولى من العمر، يمكن للأطفال عادةً البقاء مركزين لمدة 2-3 دقائق فقط، ولكن هذا يزيد إلى 3-5 دقائق بين 1-2 سنة من العمر، و5-15 دقيقة في مرحلة ما قبل المدرسة. بحلول الوقت الذي يدخل فيه الطفل المدرسة الابتدائية، سيكون قادرًا بشكل عام على البقاء مركزًا لمدة 15-30 دقيقة أو أكثر.

بمجرد تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يمكن تقليل شدة الأعراض بالعلاج. في الحالات الشديدة من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو الأمراض المرتبطة به، يمكن استخدام الأدوية، ولكن الشكل الأكثر شيوعًا للعلاج هو العلاج السلوكي، والذي يتضمن وضع حدود مناسبة، وإعطاء تعليمات قصيرة وطلب من الطفل تكرار التعليمات، وتعديل بيئة التعلم لتقليل عوامل التشتيت مثل جلوس الأطفال في مقدمة الفصل الدراسي أو بالقرب من مكتب المعلم. لكي يكون العلاج فعالاً، سيتواصل الطبيب مع والدي الطفل ومعلميه.

في حين أن العلاج يمكن أن يساعد الأطفال المصابين باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، فإن الوالدين يلعبان الدور الأكثر أهمية في تربية الأطفال وتصحيح سلوكياتهم بشكل مناسب.

ومن بين النصائح البسيطة التي يمكن أن يقدمها الآباء:



- تنظيم استخدام أطفالك للأجهزة التكنولوجية. لا تسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين بمشاهدة التلفاز أو اللعب بالكمبيوتر وألعاب الفيديو. يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين اللعب بالأجهزة الرقمية لمدة أقصاها ساعة إلى ساعتين يوميًا.

عودي أطفالك على الأكل والنوم واللعب في أوقات محددة حتى يتم تدريبهم على ضبط أنفسهم.

إذا كان طفلك يعاني من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فحاول فهم الظروف وتأثيراتها الإيجابية. يحب الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه التحرك والمشاركة في الأنشطة البدنية، لذا شجعهم على ممارسة الرياضات الخارجية. في المدرسة، يمكن للمعلمين تكليفهم بمهام إضافية، مثل تنظيف الألواح أو المساعدة في حمل شيء ما.