شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك جيوب أنفية.. علاجات طبيعية هتساعدك فى الجو ده والان مع تفاصيل الخبر

الجيوب الأنفية والتهابها مشكلة تزورنا كثيرا خلال أوقات الشتاء، لا شك أن الهواء البارد وانخفاض درجات الحرارة وتغير الطقس هو السبب فى احتقان والتهاب الجيوب الأنفية، قد تكون أيضا الإصابة بالعدوى هي السبب لكن عدوى أو التهاب الأنفية قد تتلاشى خلال أقل من أسبوع إذا ما التزم المريض بمجموعة من النصائح الهامة والتزم بالرعاية المنزلية.

ووفقا لتقرير نشر في موقع allinahealt فإن جيوب الأنفية المزعجة يمكن أن تسبب مجموعة من الأعراض، منها الحكة فى العين والوجنتين والجبهة، كذلك الحكة حول الأنف وحول الفم وصعوبة فى التنفس بالغة انسدادات فى الأنف أيضا فضلا عن الشعور بألم في الوجه وألم في الجبهة وصداع مستمر مع تورم، وقد يشعر المريض بالألم حتى في فروة رأسه فضلا على الإجهاد الحاد وآلام الجسم المتفرقة كذلك التهابات في الحلق، وقد يعاني البعض من اضطراب في حاسة الشم والتذوق أيضا مع آلام في الأسنان.

وتابع التقرير موضحا مجموعة من العلاجات والخطوات المنزلية التي يجب تطبيقها للتخلص من التهاب جيوب الأنفية:

الحفاظ على ترطيب الجسم ترطيبا جيدا من خلال الماء والعصائر والسوائل الصحية تلك المشروبات الصحية تساعد على تجنب الجفاف وترطيب الجسم

البعد عن الكافيين وكل ما يخص فهو يسبب الكثير من الأضرار لجيوب الأنفية

التوقف عن التدخين دون شك

الحصول على قسط كافٍ من الراحة وذلك لتقليل حدة العدوى وتقليل أيضا هذا الألم الذي يأتيك في الجيوب الأنفية

يمكن أن يلجأ الأطباء لبعض الأدوية المتاحة والسهلة لعلاج حالات التهابات جيوب الأنفية مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان من الأنف

البخاخات التي تزيل الاحتناقانات في الأنف يمكن أيضا أن تلجأ إليها مع مسكنات الألم

يمكن لتناول بعض الأطعمة الحارة أن تساعد على تنظيف الممرات الأنفية من حدة التهاب جيوب الأنفية

يمكنك استخدام الكمادات الساخنة والباردة في آن واحد على جبهتك وعينيك ووجهك لتقليل حدة الصداع وآلام الحيض الذي يأتيك نتيجة التهاب جيوب الأنفية

تناول كل ما يحتوي على فيتامين سي لتقليل التهابات جيوب الأنفية ومحاربة العدوى بشكل أسرع مثل البرتقال والليمون

اهتم بالحفاظ على أنفك دون دخول تيارات هواء بارده يمكنك أن تضع كمامة أو يديك فقط عند حدوث تيارات باردة امام انفك

يمكنك غسيل الأنف بمحلول الملح بشكل بسيط لتنظيف ممرات الأنف

المشروبات الساخنة الدافئة اللطيفة مثل اليانسون والبابونج والكراوية والتليو من المشروبات الهامة جدا خلال تلك الفترة ويمكن استنشاق بخارها لتعزيز فتح انسدادات الأنف المحتملة.