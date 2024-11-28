فوائد الكمون للرضع والأطفال الأكبر كثيرة ومتنوعة..شرط عدم الإفراط!

فوائد الكمون للرضع:

أم ترضع طفلها بالزجاجة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - تبعاً لبعض الدراسات والمراجعات العلمية، يعد الكمون من الوصفات الشعبية الشائعة الاستخدام للرضع في بعض الدول العربية، نظراً لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن كالحديد والصوديوم والمغنيسيوم، ما قد يقدم الكثير للرضع والأطفال الأكبر سناً كذلك، ولأن الرضع فئة حساسة فقد لا تكون أجسامهم مهيأة لهضم الأعشاب والوصفات الطبيعية بعد، لهذا يجب الاحتياط وعدم الإفراط في تناوله.التقرير التالي يوضح حقيقة، وحديث عن أضرارها وفقاً لرأي اخصائي الأعشاب الدكتور علي البهنسي.من القناة الهضمية للطفل الرضيع، مما قد يخفف حدة الاضطرابات المتعلقة بنفخة البطن والغثيان، كما يعمل على تحسين وتنظيم العملية الهضمية، وتخفيف حدة تشنجات وآلام المعدة، وعلاج الإسهال وتخفيف حدته.يحوي الكمون على معادن مهمة أبرزها؛ الصوديوم والمغنيسيوم، ما قد يساعد على تحفيز وتنشيط العملية الهضمية، كما يحتوي الكمون على مركبات طبيعية تساعد على تعزيز إنتاج اللعاب والأنزيمات والعصارات الهاضمة، ماله من تأثير إيجابي على الهضم.يُعَدُّ الكمون من أفضل البذور التي تساعد على تعزيز الهضم، والتخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، مثل المغص، الحموضة، والغازات، والانتفاخ، وآلام المعدة لدى الرُّضَّع؛ عن طريق تحفيز إنتاج إنزيمات البنكرياس.وهذا بدوره يساعد على تكسير البروتينات والدهون والسكريات المعقدة في طعام الطفل، ويمكن تقديم ملعقة صغيرة من بذور الكمون منقوعة في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق للأطفال المصابين بالمغص أو الغازات.نظراً لانخفاض المناعة لدى الأطفال؛ فتُعَدُّ بذور الكمون من أفضل البذور التي يمكن تقديمها للطفل، فهي غنية بمضادات الأكسدة، ونسبة مرتفعة من فيتامين «سي»، كما يعد من أهم الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات الفيروسية والبكتيرية ومحاربة العدوى.يساعد إعطاء ماء الكمون للأطفال على محاربة جميع الالتهابات البكتيرية، والفطريات الشائعة.يحصل الأطفال على ما يكفي من الحديد من حليب الأم أو الحليب الصناعي المدعم بالحديد حتى عمر 6 أشهر، بعدها يمكن الحفاظ على كمية الحديد المطلوبة لنمو الطفل من خلال نظام الطفل الرضيع الغذائي، ومن أفضل التوابل التي يمكن تقديمها للطفل في هذه الفترة هي الكمون؛ فهو مصدر ممتاز للحديد، وتُقَدِّم ملعقة يومياً لتقليل خطر الإصابة بفقر الدم.بذور الكمون تحوي خصائص مضادة للالتهابات، والتي تساعد على محاربة مشكلات التنفس عند الأطفال، و ماء الكمون يقلل الالتهاب ويقوم بتنظيف مجرى الهواء، كما يساعد الكمون على التخلص من الاحتقان، الناتج عن المخاط المتراكم في الصدر لدى الرضيع، وكذلك التحكم في اضطرابات الجهاز التنفسي كالرشح والربو.تُعَدُّ بذور الكمون غنية بالعناصر الغذائية المختلفة، التي تساعد في الحفاظ على نشاط الجسم طوال اليوم وتحفيز النمو الصحي للأطفال والرُّضَّع معاً؛ وذلك لأن تناولها يحسن الهضم والتمثيل الغذائي، ومحاربة فقدان الشهية للأطفال.بذور الكمون مليئة بالمعادن والفيتامينات المهمة لعمل الدماغ بشكل سليم؛ لذلك تناول ماء الكمون يساعد على تغذية خلايا دماغ الطفل.كما أن بذور الكمون تحوي الحديد والمغنسيوم، والميلاتونين الذي يحوي خصائص منوِّمة ومهدئة تساعد الطفل على النوم خاصة في الليل.

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فوائد الكمون للأطفال الأكبر سناً

طفل يحمل الكمون الناعم والصحيح

يقاوم الكمون فقر الدم، ودعم النمو الطبيعي والسليم لأجسام الأطفال، ذلك لأن الكمون يحتوي على كمية جيدة من بعض المعادن المهمة للنمو، مثل: الحديد، والكالسيوم.

يساعد على مقاومة اضطرابات النوم والأرق، وتحسين القدرة على الخلود لنوم هانئ، كما يعمل على مقاومة الربو ونزلات البرد، وطرد البلغم المتراكم في المجاري التنفسية جراء الإصابة بمثل هذه المشكلات.

يقوي الكمون الذاكرة، ويحسن الحالة النفسية، ويقلل من فرص الإصابة بمرض السكري، ويخفض مستويات الكوليسترول الضار، ويساعد على فقدان الوزن الزائد.

طرق منزلية بسيطة لتخفيف مغص الرضع

طفل يشرب الكمون الدافىء

استخدام اللهاية.

استخدام الضوضاء البيضاء.

الحرص على أن يتجشأ الطفل بعد كل رضعة.

تقميط الطفل؛ أي لف جسم الطفل بإحكام بالبطانية.

تدليك بطن الطفل بالزيوت، مثل: زيت جوز الهند، أو زيت اللوز.

وضع الطفل بحيث يكون مستلقياً أفقيّاً على فخذي الأم بوجه متجه للأسفل، ثم تدليك ظهر الطفل بلطف.

ملامسة بشرة جسم الطفل لبشرة جسم الأم لفترة من الوقت يوميّاً دون وجود أي أقمشة تفصل بينهما.

الضغط على بطن الطفل بلطف بفوطة مبللة بمياه دافئة لتحفيز الغازات على الخروج.

أضرار الكمون

ضرورة عدم الإفراط في تناول الكمون

حالة استخدام الكمون بإفراط أو بجرعات كبيرة، سواء بالنسبة للرضع أو للأطفال الأكبر سنّاً هناك أضرار تتمثل في:ردود فعل تحسسية.هبوط مستويات السكر في الدم.اضطرابات هضمية، مثل:التجشؤ، والغثيان، وآلام المعدة.تلف في الكلى أو الكبد.وجب زيارة الطبيب: حالة وجود طفح جلدي يسبب الحكة، حرقان في الفم، ألم في البطن، ضيق في التنفس، تورم في الوجه.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.