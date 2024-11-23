شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة للوقاية من مرض الشريان التاجى القلبى.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

لا يمكن منع الإصابة بالشريان التاجى ومشكلاته بشكل كامل، ولكن هناك عوامل وممارسات صحية إذا ما التزم بها الإنسان في حياته اليومية، كانت وقاية له فعالة من مرض الشريان التاجى، الذى يعد من أهم الأمراض القلبية التي تصيب هذا العضو الأهم في الجسم، فوفقًا لتقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي، فإن مرض الشريان التاجى، هوعبارة عن انسداد بالشريان التاجى نتيجة تراكم الكوليسترول وغيرها من المواد التة تؤثر على تدفق الدم وعرقلته، فتؤثر بالتبعية على عضلة القلب وتسبب ضعفها الشديد.

الحصول على قسط وافر من النوم والراحة يجعل الجسم يتخلص من إجهاده أولا بأول، ما يجعل القلب غير مضغوط أو يعانى من مشكلات.



الحد من المأكولات والمشروبات غير الصحية، كالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ومشروبات غنية بالسكر، كلها أسباب تراكمية لمشاكل القلب والشرايين التاجية.



الحفاظ على الوزن المثالى هو الحل الأمثل للوقاية من أغلب أمراض القلب، لأنها عامل فعال للغاية للإصابة بهذه المشكلة ، السمنة سبب لكل مرض خاصة مشكلات القلب.



الحركة والرياضة المستمرة، أمر في غاية الأهمية، لأنها تعزز من الصحة العامة وتحسن من ضربات القلب وانتظامها، مما يعزز من القواية من أمراض الشريان التاجى بشكل خاص.



تناول الطعام الصحى لكى يكون نظام حياتى متكامل دون إخلال لإستفادة القلب على المدى البعيد.

من أبرز طرق ونصائح الوقاية للقلب من مشكلات الشريان التاجى