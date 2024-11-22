شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات مقلقة تشير إلى نقص المعادن في الجسم.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي له فوائد عديدة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، وكانت وجباتك تفتقر إلى العناصر الغذائية، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض غير سارة أو حتى آثار جانبية.وحسب موقع " timesnownews"، يقول الخبراء إن هذه العلامات، هي طريقة جسمك للتواصل مع نقص الفيتامينات والمعادن المحتمل.

فيما يلي بعض المؤشرات التي يجب عليك الانتباه إليها:هشاشة الأظافر وتساقط الشعر

على الرغم من وجود العديد من الأسباب وراء تساقط الشعر وهشاشة الأظافر، إلا أن السبب الأكثر شيوعًا هو نقص البيوتين في الجسم. يُعرف البيوتين أيضًا باسم فيتامين ب7، ويساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة، على الرغم من أن نقص البيوتين نادر إلى حد ما عند حدوثه، فإن هشاشة الشعر والأظافر أو تقصفها هي بعض الأعراض الأكثر وضوحًا.

يجب عليك دمج أطعمة مثل الأسماك والبيض الكامل والمكسرات والسبانخ والبروكلي والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي اليومي للتغلب على نقص البيوتين.

بقع متقشرة على الجلد مصحوبة بقشرة الرأس

وفقًا للخبراء، فإن التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس هما جزء من نفس النوع من اضطرابات الجلد التي تؤثر على المناطق المنتجة للزيوت في الجسم، وكلاهما يؤدي إلى تقشر الجلد والحكة الشديدة. في حين أن قشرة الرأس تقتصر في الغالب على فروة الرأس، فإن التهاب الجلد الدهني يظهر على وجهك وأعلى الصدر والإبطين والفخذ.

يحدث هذا غالبًا بسبب نقص فيتامين ب12 وفيتامين ب6، حيث يؤثر على أكثر من 40 % من الأطفال و50 % من البالغين.

يجب عليك تناول الأطعمة المحملة بالريبوفلافين والبيريدوكسين مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والشوفان والمكسرات للتغلب على هذا النقص.

متلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين، هي حالة عصبية تسبب أحاسيس غير سارة أو غير مريحة في الساقين، بالإضافة إلى رغبة لا تقاوم في تحريكهما.

معظم الأشخاص الذين يعانون من أعراض هذه الحالة يبدو أنهم يزيدون من حركاتهم عندما يسترخون أو يحاولون النوم، وفي حين أن الأسباب الدقيقة لمتلازمة تململ الساقين غير مفهومة، يبدو أن هناك رابطًا بين أعراض متلازمة تململ الساقين ومستويات الحديد في الدم لدى الشخص، تشير العديد من الدراسات أيضًا إلى أن العلامات تظهر غالبًا أثناء الحمل، وهي الفترة التي تميل فيها مستويات الحديد لدى النساء إلى الانخفاض، تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالحديد مثل السبانخ والأسماك والبقوليات والبذور للتغلب على هذا النقص.

ضعف الرؤية الليلية

قد يؤدي عدم تناول ما يكفي من العناصر الغذائية في بعض الأحيان إلى مشاكل في الرؤية، ووفقًا للخبراء، فإن انخفاض تناول فيتامين أ يسبب العمى الليلي، مما يقلل من قدرتك على الرؤية في الضوء الخافت أو الظلام، لأن فيتامين أ مهم لإنتاج الرودوبسين - وهو صبغة موجودة في شبكية كل عين تساعدك على الرؤية في الليل.

عند تركها دون علاج، يمكن أن تتطور العمى الليلي إلى جفاف الملتحمة، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى تلف القرنية وتؤدي في النهاية إلى العمى.

إذا كانت مستويات فيتامين أ لديك غير كافية، فتأكد من زيادة تناولك له عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل اللحوم العضوية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والخضراوات ذات اللون الأصفر البرتقالي.

نزيف اللثة

نزيف اللثة يرجع في الغالب إلى نقص فيتامين سي، ويلعب وفيتامين سي دورًا مهمًا في نمو الخلايا في جسمك، ويمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تلف الخلايا.

لا ينتج جسمك فيتامين سي بمفرده، لذا فإن الطريقة الوحيدة للحفاظ على مستويات كافية منه هي من خلال نظام غذائي مثل البرتقال والكيوي والكزبرة.

