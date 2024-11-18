أهم النصائح للأمهات الجدد للعناية بالرضيع في أول شهر 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - أثناء حملك، ستدور الأسئلة الكثيرة في رأسك؛ كيف سيبدو شكل مولودي؟ وكيف سيبدو صوته؟ وحتى كيف سيشعر؟ ولكن بغض النظر عن مدى استعدادك، ستواجهين العديد من الصعوبات لتعلم كيفية رعاية طفلك في تلك الأسابيع الأولى من عمره، وقد تكون مرهقة في أغلب الأحيان، إذا كنت أماً جديدة، فاستمري في قراءة دليل رعاية الأطفال حديثي الولادة؛ للحصول على نصائح حول التعامل مع الزوار واختيار الملابس والتنقل بين مقاعد السيارة الآمنة والحفاظ على جدول التغذية والتكيف مع روتين النوم والتعامل مع الحمى، والمزيد من المهام التي تقومين بها.

يكون المولود الجديد منتبهاً ومتقبلاً فور الولادة، فهذا هو الوقت المثالي للترابط معه، لذا انظري في عينيه وتحدثي معه. إنه يعرف صوتك الذي سمعه طوال فترة الحمل، وقد يجده مهدئاً. اسمحي للزوار بالقدوم متى شعرت بالاستعداد لذلك، لكن احرصي على القيام بهذه المهام، التي يدلك عليها الخبراء والمتخصصون.

ماذا يجب أن يرتدي طفلي ليقاوم البرد؟

ماذا يجب أن يرتدي طفلي ليقاوم البرد؟



قد يكون ارتداء ملابس لطيفة عند العودة إلى المنزل أمراً لا يقاوم، ولكن تذكري أن الأطفال لا يستطيعون تنظيم درجة حرارة جسم الرضيع الطبيعية حتى يبلغوا حوالي ستة أشهر من العمر. ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، يحتاج الأطفال عموماً إلى طبقة واحدة إضافية من الملابس مقارنة بالبالغين؛ حتى يشعروا بالراحة.

احرصي على إلباس طفلك عدة طبقات من الملابس لتكوني في أمان، وإذا لم تكوني متأكدة من المقاس، فاختاري مقاس NB ومقاس 0-3M. نوصيك أيضاً باختيار الملابس التي يسهل ارتداؤها. ولا تنسي الجوارب أو الأحذية الطويلة، حسب توقعات الطقس، وفكري في إحضار بطانية لتجنب البطانيات القياسية التي يوفرها المستشفى.

كيف أضمن سلامة طفلي في السيارة؟

قبل بضعة أسابيع من موعد ولادتك، راجعي موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) للتأكد من تثبيت مقعد السيارة الذي اخترته بشكل صحيح، أو استعيني بخبير معتمد في سلامة ركاب الأطفال يمكنه التأكد من تثبيت مقعد السيارة بشكل صحيح في سيارتك.

قد لا يكون الحزام مناسباً بشكل صحيح إذا كان طفلك يرتدي الكثير من الملابس. إذا كان الجو بارداً، ضعي طفلك في المقعد أولاً، ثم اربطيه، ثم ضعي بطانية فوقه. قد تؤدي المعاطف المنتفخة إلى إرخاء الحزام، ما يجعل مقعد السيارة للأطفال أقل أماناً أثناء الاصطدام، لذلك راعي الأمور الآتية:

يجب أن يكون الحزام محكماً على الوركين والكتفين.

يجب أن يكون مشبك الصدر على نفس مستوى إبط طفلك.

يجب تثبيت المقعد بزاوية بحيث يكون الطفل متكئاً جزئياً، ولا يجب أن يتدحرج رأسه للأمام (راجعي تعليمات الشركة المصنعة لمقعد السيارة للحصول على التفاصيل).

بمجرد تثبيت المقعد، ادفعيه بقوة. لا ينبغي أن يتحرك أكثر من بوصة واحدة في أي اتجاه.

كيف تكون تغذية طفلي حديث الولادة؟

كيف تكون تغذية طفلي حديث الولادة؟



بغض النظر عن الطريقة التي تطعمين بها طفلك، هناك بعض الأمور التي يجب تذكرها. فيما يلي بعض النصائح حول الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية في الأسابيع الأولى. وقد تكون الرضاعة الطبيعية ظاهرة طبيعية، ولكنها قد تكون صعبة في البداية. ستساعدك هذه الإستراتيجيات إذا اخترتِ الرضاعة الطبيعية:

لا تؤخري الأمر: إذا كان بوسعك، حاولي إرضاع طفلك في غضون ساعة من الولادة عندما يكون في كامل انتباهه. سيساعد هذا أيضاً طفلك حديث الولادة على التكيف مع العالم، ويمكنه أن يتواصل مع والده على الفور.

أرضعيه عند الطلب: سيساعد طفلك حديث الولادة جسمك على تكوين إمداد قوي من الحليب من خلال الرضاعة المتكررة، لذا دعي طفلك حديث الولادة يرضع متى شاء. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، قد يرغب الأطفال حديثو الولادة في تناول الطعام كل ساعة إلى ثلاث ساعات خلال الأيام القليلة الأولى من حياتهم.

كما أن الرضاعة المتكررة تساعد على زيادة إدرار الحليب وتمنح طفلك التدريب على المص والبلع.

قومي بملامسة جلدك بجلده: تساعد طريقة الالتصاق المناسبة على منع التهاب حلمات ثديك وتضمن حصول طفلك على ما يكفي من الحليب. فلا تترددي في سؤال الممرضة أو طبيب الأطفال أو مستشار الرضاعة، عن طريقة الجلوس المناسبة.

أنشئي مكاناً مريحاً للرضاعة: مثل كرسي مريح، ووسائد، ومسند للقدمين، وانتبهي لإمكانية الوصول إلى الماء والوجبات الخفيفة، فهذا يمكن أن يبقيك مرتاحة أثناء إرضاع طفلك.

تناولي كمية كافية من الطعام والشراب: أثناء الرضاعة الطبيعية، تحتاجين إلى 300-400 سعرة حرارية إضافية يومياً.

وبما أنك تفقدين السوائل أثناء الرضاعة الطبيعية، اشربي ثمانية أكواب من الماء على الأقل يومياً.

كيف يكون استخراج حليب الثدي؟

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في الرضاعة ولا يحصل على ما يكفي من اللبأ (حليب الثدي المبكر الغني بالعناصر الغذائية)، أو تم فصلك عنه بعد الولادة بسبب المضاعفات، فقد تختارين شفط حليب الثدي في الأيام القليلة الأولى أو حتى على المدى الطويل، وفي بعض الحالات، تختار بعض الأمهات إرضاع أطفالهم حديثي الولادة لبن اللبأ المستخرج باستخدام ملعقة أو حقنة في الأيام القليلة الأولى من الحياة. يمكن أن تساعدك هذه الطرق على تجنب ارتباك الحلمة في تلك الأيام الأولى إذا كنتِ ترغبين في تجربة الرضاعة مباشرة من الثدي لاحقاً، وتتضمن بعض نصائح الضخ ما يلي:

اختاري المضخة الأفضل لك: بالنسبة لاستخراج اللبأ، يمكن أن يكون الاستخراج اليدوي فعالاً بشكل خاص. ولكن مع مرور الوقت، تفضل معظم الأمهات استخدام المضخات اليدوية أو المضخات الكهربائية.

احصلي على الدعم: لا تترددي في طلب المساعدة من مستشار الرضاعة الطبيعية في المستشفى؛ فقد يتمكن من تزويدك بمضخة مستأجرة من المستشفى.

تحلي بالصبر والمثابرة: حيث يتطلب الضخ التدريب وسيصبح أسهل مع الوقت إذا اخترت الاستمرار لفترة طويلة. كما يجب ألا يؤلمك الضخ؛ إذا حدث ذلك، فأعيدي وضع الشفط أو خفضه وحاولي مرة أخرى.

حاولي قدر الإمكان الاسترخاء: يتم تثبيط رد فعل إخراج الحليب عندما تكونين متوترة أو مجهدة، لذا حاولي النظر إلى طفلك أو تشتيت انتباهك ببرنامج تلفزيوني أو التأمل الموجه أو حتى مكالمة هاتفية مع صديقة.

قومي بتخزين حليب الثدي بشكل آمن: وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب عليك تخزين حليب الثدي الذي يتم ضخه في حاويات آمنة للطعام. كما يمكنك تخزين حليب الثدي الطازج لمدة أربع ساعات في درجة حرارة الغرفة، وأربعة أيام في الثلاجة، وستة إلى اثني عشر شهراً في الفريزر. إذا لم يكمل طفلك الحليب من الرضاعة، فيمكنك إعادة استخدامه خلال ساعتين.

ماذا عن التغذية بالرضاعة الصناعية.. كيف أتصرف؟

ماذا عن التغذية بالرضاعة الصناعية.. كيف أتصرف؟



نظراً لأن إدارة الغذاء والدواء (FDA) تنظم التركيبات لضمان سلامتها واحتوائها على العناصر الغذائية الأساسية، فإن معظم التركيبات التجارية متشابهة بشكل أساسي. اسألي طبيب الأطفال عما إذا كان يوصي بتركيبة تحتوي على الحديد أو حمض الدوكوساهيكسانويك أو عناصر غذائية أخرى لطفلك. يعتمد اختيارك للمسحوق أو السائل أو المركّز في المقام الأول على قضايا التكلفة والراحة.

كما أن الخوف من حساسية الطعام يجعل بعض الأمهات يترددن في إعطاء الأطفال تركيبة حليب البقر. ومع ذلك، وفقاً للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فإن 2% إلى 3% فقط من الأطفال حتى سن 3 سنوات يعانون من حساسية بروتين الحليب، فإذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه بروتين الحليب أو عدم تحمل الحليب، فقد ينصح طبيب الأطفال باستخدام تركيبة حليب صناعي لا يسبب الحساسية (حيث يتم تكسير بروتينات الحليب بحيث يسهل هضمها) أو تركيبة حليب صناعي تعتمد على فول الصويا (لا تحتوي على أي بروتين حليب).

ضعي في اعتبارك نصائح السلامة التالية حول الرضاعة الصناعية المقدمة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها:

إذا كنت ترغبين في تسخين التركيبة، فافعلي ذلك تحت الماء الدافئ الجاري (مع الحرص على عدم دخول الماء إلى الزجاجة) أو باستخدام سخان الزجاجات.

لا تستخدمي الميكروويف أبداً، والذي يمكن أن يخلق بقعاً ساخنة خطيرة. تحققي من درجة الحرارة عن طريق وضع بضع قطرات من التركيبة على ظهر يدك.

استخدمي الحليب الصناعي في درجة حرارة الغرفة خلال ساعتين، فبعد ذلك يزيد خطر نمو البكتيريا، لذا يجب التخلص منه.

استخدمي التركيبة المبردة خلال 24 ساعة.

قومي بتخزين عبوات الحليب الصناعي في مكان بارد وجاف (وليس الفريزر أو الثلاجة).

لا تقومي بحفظ أي حليب صناعي يتركه طفلك في الزجاجة، حيث يمكن للبكتيريا الموجودة في لعابه أن تلوثها.

استخدمي التركيبة خلال شهر واحد من فتحها، لا تستخدميها أبداً بعد تاريخ "الانتهاء من الاستخدام" الموجود على العبوة.

قومي بتنظيف وتعقيم جميع الزجاجات والأجزاء بين الرضعات.

ضعي مخطط تغذية حسب العمر للأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار

كيف أعتني بجسم طفلي حديث الولادة؟

كيف أعتني بجسم طفلي حديث الولادة؟



لا يكون جسم الطفل حديث الولادة أصغر من جسمك فحسب، بل إنه يتمتع أيضاً ببعض الخصائص المميزة. إن معرفة ما يجب البحث عنه يمكن أن يساعد في تخفيف قلقك وتمكينك من الحفاظ على نظافة طفلك وراحته.

تنظيف الوجه

اغسلي وجه ورقبة طفلك يومياً بالماء الفاتر أو بصابون الأطفال الخفيف وقطعة قماش ناعمة. لاحظي أن رؤية طفل حديث الولادة بوجه أحمر ومتبقع قد يكون أمراً مزعجاً، لكن حب الشباب عند الأطفال هو حالة شائعة وغير ضارة.

العينان

للعناية بعيني طفلك، امسحي المنطقة باستخدام كرة قطنية مبللة بالماء الدافئ. يعاني بعض الأطفال من إفرازات صفراء أو قشور في العين أو على الجفن، وعادة ما يكون سببها انسداد القناة الدمعية، وقد يستمر ذلك لعدة أشهر.

فروة الرأس

اغسلي شعر طفلك بشامبو لطيف للأطفال لا يزيد عن ثلاث مرات في الأسبوع. ثم قومي بتنظيف القشور برفق يومياً باستخدام فرشاة شعر الأطفال أو فرشاة أسنان ناعمة. حيث يصاب العديد من الأطفال حديثي الولادة بحالة قشرة فروة الرأس عند المولود والتي تسمى قبعة المهد وعادة ما تختفي هذه الحالة في الأشهر القليلة الأولى.

الأنف

تميل الممرات الأنفية الضيقة لدى الأطفال إلى الامتلاء بالمخاط. وغالباً ما يقومون بتنظيفها عن طريق نفخ أنوفهم، ولكن في بعض الأحيان قد يحتاجون إلى القليل من المساعدة. قومي بإزالة انسداد فتحتي الأنف بلطف باستخدام حقنة أنفية بحجم الطفل. لتخفيف المخاط، استخدمي محلولاً ملحياً أو رذاذاً أنفياً قبل الشفط.

الأظافر

أظافر الأطفال حديثي الولادة عادة ما تكون ناعمة، ولكنها قد تخدش بشرتهم الحساسة. إن فكرة تقليم أظافر الأطفال حديثي الولادة غالباً ما تخيف الآباء الجدد، ولكن بمجرد أن تتقني الأمر، لن تجدي الأمر صعباً. استخدمي مقص أظافر الأطفال أو مقصاً حاد الطرف مخصصاً لأظافر الأطفال. قومي بقص أظافر طفلك بعد الاستحمام عندما تكون أظافره ناعمة أو عندما يكون نائماً وأصابعه مسترخية.

الجلد

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالانتظار حتى مرور 24 ساعة بعد الولادة قبل إعطاء طفلك حديث الولادة حمامه الأول، وبعد ذلك توصي المنظمة بثلاثة حمامات أسبوعياً خلال العام الأول من عمر طفلك، حددي مدة الاستحمام بعشر دقائق، واستخدمي صابوناً خفيفاً خالياً من العطور وماءً فاتراً. ثم ضعي كمية وفيرة من المستحضر المضاد للحساسية بعد الاستحمام مباشرة. التزمي بارتداء الملابس القطنية.

وخذي بعين الاعتبار أن بعض الأطفال يصابون ببقع حمراء مثيرة للحكة تسمى الإكزيما أو التهاب الجلد التأتبي عند الأطفال، وهي حالة التهاب جلدي موروثة. ولأن الأطفال لا يستطيعون تخفيف حكة الجلد لديهم، فإنهم يعتمدون عليك لمساعدتهم.

مؤخرة الطفل

قومي بتغيير الحفاضات بشكل متكرر، استخدمي مناديل الأطفال لتنظيف المنطقة وتأكدي من تجفيفها. يمكن أن تؤدي الرطوبة الزائدة بالإضافة إلى حساسية الجلد إلى طفح الحفاضات لدى العديد من الأطفال. يمكن أن يكون طفح الحفاضات مؤلماً، لذا قد يكونون صعب الإرضاء إذا كان لديهم طفح جلدي في مؤخرتهم. يمكن أن تساعد كريمات طفح الحفاضات في علاج ومنع الالتهاب.

جذع الحبل السري

حافظي على جذع الحبل السري نظيفاً وجافاً. سوف يذبل ويسقط في غضون أسابيع قليلة. وفي أثناء ذلك، لا تتفاجئي برائحة كريهة قادمة من المنطقة. بمجرد سقوطه، سوف يختفي. تجنبي تغطية منطقة الحبل السري بحفاضات، والتزمي بحمامات الإسفنج حتى ينفصل الجذع.

الساقان والقدمان

يميل الأطفال حديثو الولادة إلى أن تكون أرجلهم منحنية للخارج وأقدامهم ملتوية للداخل. يحاكي هذا الوضع وضعهم في الرحم. تصبح أرجلهم وأقدامهم مستقيمة في الفترة من 6 إلى 18 شهراً. كما تتداخل أصابع أقدام الأطفال حديثي الولادة كثيراً، وأحياناً تبدو الأظافر وكأنها نامية للداخل (عادةً ما تكون غير نامية).

كيف أضمن نوماً هادئاً لطفلي حديث الولادة؟

كيف أضمن نوماً هادئاً لطفلي حديث الولادة؟



لا يأتي الأطفال حديثو الولادة إلى العالم بعادات نوم مناسبة للبالغين. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بطونهم الصغيرة. يحتاج الأطفال حديثو الولادة عموماً إلى تناول الطعام من 8 إلى 12 مرة في 24 ساعة، بما في ذلك في الليل. لذا، لا تتوقعي أن ينام المولود لفترات طويلة في البداية. لذلك نامي بالقرب منه، ذلك أن القرب من الطفل ينظم معدل ضربات قلبه ونظامه المناعي ومستويات التوتر، ويجعل الرضاعة الطبيعية أسهل، كما أنه يحافظ على الطفل في مراحل نوم أخف؛ حتى يتمكن من التدرب على الاستيقاظ والعودة إلى النوم، وهو أمر جيد في حالة حدوث أي مشاكل، مثل انقطاع النفس أثناء النوم عن الرضع، وكجزء من إرشادات النوم الآمن، توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالنوم في نفس الغرفة مع طفلك خلال الأشهر الستة الأولى، ولكن ليس نفس السرير، ما قد يؤدي إلى الاختناق. ووفقاً للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، فإن مشاركة الغرفة (ولكن ليس مشاركة السرير) قد تقلل أيضاً من خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ (SIDS). وفيما يلي إستراتيجيات أخرى للوقاية من متلازمة موت الرضيع المفاجئ، ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتسهيل وقت النوم:

ضعي طفلك دائماً لينام على ظهره، وليس على بطنه أو جانبه أبداً.

لا تضعي أي شيء في سرير الطفل باستثناء ملاءة ملائمة. تجنبي مصدات السرير والبطانيات والوسائد والحيوانات المحشوة وما إلى ذلك.

تأكدي من أن مرتبة السرير ثابتة ومسطحة.

لا تنامي أبداً على نفس السطح الذي ينام عليه طفلك.

تأكدي من عدم ارتفاع درجة حرارة طفلك.

فكري في تقديم مصاصة.

لا تدخني أثناء الحمل.

أطفئي الأضواء وتحركي ببطء عند إطعامه.

تأكدي من حصوله على ضوء ساطع في الصباح، وأبقيه مشغولاً قدر الإمكان أثناء النهار. وأحدثي ضوضاء، والعبي معه.

قومي بتدليك الرضيع، والاستحمام، والأغاني الهادئة، والصلاة، والتأرجح، والرضاعة، والقراءة.

نصائح لتهدئة الطفل الذي يبكي

استبعدي الأسباب المحتملة الواضحة: هل يشعر بالجوع؟ هل يشعر بالرطوبة؟ هل يشعر بالتعب؟ هل يشعر بالانتفاخ؟ هل يشعر بالحر الشديد أو البرد الشديد؟

دعي طفلك يمص ثديك أو زجاجة أو إصبعك أو مصاصة. (لتجنب ارتباك الحلمة إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، يوصي العديد من الخبراء بالانتظار حتى تسير عملية الرضاعة بسلاسة قبل تقديم المصاصة له).

أعيدي خلق بيئة تشبه الرحم؛ من خلال لف طفلك بإحكام في بطانية. ثم احمليه بشكل مريح على جانبه أو بطنه، وحركيه برفق مع إصدار أصوات "تهدئة" عالية في أذنيه. (لكن تذكري أنه يجب عليك دائماً وضع طفلك لينام على ظهره لمنع متلازمة الموت المفاجئ للرضع).

قومي بالمشي، والتأرجح، واصطحابه في جولة بالسيارة أو عربة الأطفال، أو وضعه في أرجوحة الأطفال، (الأطفال يحبون الحركة!).

الأهم من كل ذلك، حافظي على هدوئك! إذا كنت متوترة، فسوف يكون طفلك متوتراً أيضاً. تذكري أن الأطفال يبكون، وسيمر هذا الأمر.

هل أترك طفلي الرضيع يبكي وحده ليلاً.. أم أُسارع بتلبية ندائه؟

متى يجب عليك الاتصال بطبيب الأطفال؟

متى يجب عليك الاتصال بطبيب الأطفال؟



القاعدة الذهبية هنا هي مراجعة الطبيب عند ظهور أي حمى عند الأطفال حديثي الولادة. ومن الأفضل دائماً الاتصال بالطبيب للتأكد من سلامته. ومع تقدم طفلك في العمر، ستتمكنين من الاطمئنان أكثر بشأن الحمى الخفيفة، ولكن الأعراض التالية عند الأطفال تستدعي عناية طبية:

إذا كان طفلك يعاني من حمى تصل إلى 100.4 درجة فهرنهايت أو أعلى إذا كان عمر الطفل 3 أشهر أو أقل، و102 درجة فهرنهايت إذا كان عمره أكبر من 3 أشهر.

تظهر تغييرات في أنماط الأكل لديهم، مثل رفض الرضاعة.

لديه براز مائي أو مخاطي للغاية.

يشعر بالنعاس الشديد أو الخمول أو عدم الاستجابة.

يكون شديد الانفعال ويبكي بشكل لا يطاق لفترة أطول من المعتاد.

لديه طفح جلدي أحمر أو متورم في أي مكان على الجسم.

وجود احمرار أو تورم في قاعدة الحبل السري.

تظهر أعراض الإمساك، مثل عدم الراحة (على سبيل المثال، الإجهاد) عند تحريك أمعائه.

يعاني من انتفاخ البطن أو القيء (على عكس البصق).

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.