شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من احتباس الماء؟ تناول هذه الأطعمة للتخلص منه بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

هل تكافح بشدة لإنقاص الوزن أو تحاول الالتزام بنظام غذائي صحي، فقد حان الوقت لتقديم بعض الأطعمة البسيطة التي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول احتباس الماء وكيف يمكن أن يؤثر على وزنك وصحتك ورفاهتك بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما هو احتباس الماء؟

يمكن أن يسبب احتباس الماء، المعروف أيضًا باسم الوذمة، الانتفاخ وعدم الراحة، وفي حين أنه قد يشير أحيانًا إلى حالة صحية أساسية، إلا أن احتباس الماء غالبًا ما يكون بسبب عوامل مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم "الملح" أو التغيرات الهرمونية أو نقص البوتاسيوم، ولحسن الحظ، يمكن أن تساعدك العديد من الأطعمة على تقليل وزن الماء الزائد عن طريق موازنة الإلكتروليتات أو تحسين وظائف الكلى أو العمل كمدرات طبيعية للبول.

فيما يلى.. 8 أطعمة قد تساعدك في إدارة احتباس الماء بشكل طبيعي الزنجبيل

الزنجبيل معروف منذ فترة طويلة بخصائصه الهضمية ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل احتباس الماء، فهو يحفز الدورة الدموية ويقلل الانتفاخ ويعمل كمدر للبول خفيف، كما أن الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل التورم، ويمكنك تناول الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى العصائر أو استخدامه في الطهي.

الموز

يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا للبوتاسيوم، وهو معدن يساعد في موازنة مستويات الصوديوم في الجسم، وعندما تكون مستويات الصوديوم لديك متوازنة، يحتفظ الجسم بكمية أقل من الماء، ويساعد الموز أيضًا في الهضم، مما يقلل من احتمالية الانتفاخ، ويمكنك تناول الموز كوجبة خفيفة أو امزجه في العصائر أو أضفه إلى دقيق الشوفان أو الزبادي.

البقدونس

البقدونس عشب قوي يعمل كمدر طبيعي للبول، ويحتوي على مركبات تحفز الكلى وتشجع على التخلص من الماء الزائد والنفايات، ويوفر البقدونس أيضًا فيتامين سي ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم، وكلها تساهم في تقليل الانتفاخ واحتباس الماء، أضف البقدونس الطازج إلى السلطات والشوربة، يمكنك أيضًا نقع أوراق البقدونس في الماء الساخن وتناوله.

الخيار

يتكون الخيار من حوالي 95% من الماء، مما يجعله غذاءً مرطبًا ممتازًا، كما يحتوي على مركب يسمى السيليكا الذي يعزز صحة الأنسجة الضامة ويساعد في تقليل التورم، ويحتوي الخيار على نسبة منخفضة من الصوديوم ونسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساعد في موازنة مستويات السوائل في الجسم وطرد الماء الزائد، أضف شرائح الخيار إلى السلطات أو تناوله كوجبة خفيفة، كما أن ماء الخيار مشروب منعش ومرطب.

البطيخ

ليس لذيذًا فحسب، بل إنه أيضًا أحد أفضل الأطعمة لتقليل احتباس الماء، إنه مليء بالماء بنسبة 92٪ ويحتوي على حمض أميني يسمى السيترولين، والذي يمكن أن يحسن تدفق الدم ويقلل من احتباس الماء، ويساعد محتوى الماء العالي على طرد الصوديوم الزائد والنفايات من الجسم، استمتع بالبطيخ كوجبة خفيفة، أو أضفه إلى سلطات الفاكهة، أو امزجه في العصائر.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يساعد في تقليل التورم والانتفاخ، كما أنه يعزز الهضم، مما قد يخفف من احتباس الماء الناجم عن ضعف صحة الأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأناناس مرطب، مما يساعد أيضًا في توازن السوائل، وتعتبر قطع الأناناس الطازجة مثالية للوجبات الخفيفة، أو يمكنك استخدامها في العصائر أو السلطات أو حتى الأطباق المشوية.

الكرفس

الكرفس هو نبات منخفض السعرات الحرارية معروف بمحتواه العالي من الماء وخصائصه المدرة للبول، وتساعد مستويات البوتاسيوم العالية والصوديوم المنخفضة في موازنة مستويات السوائل في الجسم، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحد من الانتفاخ واحتباس الماء، ويمكن تناول الكرفس نيئًا كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات، أو عصره للحصول على مشروب منعش.

الليمون

الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وتساعد حموضته الطبيعية في تحفيز الجهاز الهضمي، ويعمل الليمون أيضًا كمدر طبيعي للبول، مما يزيد من إنتاج البول ويساعد الجسم على التخلص من الصوديوم والسوائل الزائدة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ماء الليمون في تقليل الانتفاخ وتعزيز الترطيب، اعصر الليمون الطازج في الماء تناوله، أو أضف شرائح الليمون إلى زجاجة المياه الخاصة بك للحصول على مشروب منعش، ويمكنك أيضًا إضافته إلى الشاي أو السلطات.