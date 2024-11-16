شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة تمرين واحد أسبوعيًا يخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13% والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا لدراسة جديدة، فإن ممارسة جلسة أو جلستين من التمارين الرياضية الطويلة خلال عطلات نهاية الأسبوع قد تكون مفيدة لصحة الدماغ مثل ممارسة التمارين الرياضية القصيرة والمتكررة طوال الأسبوع، ويواجه كل من يمارسون الرياضة في عطلات نهاية الأسبوع ويمارسون التمارين الرياضية بانتظام خطرًا أقل بكثير للإصابة بالخرف الخفيف مقارنة بالأشخاص غير النشطين، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

وأظهرت دراسة أن الأشخاص الذين مارسوا التمارين الرياضية مرة أو مرتين في الأسبوع انخفض خطر إصابتهم بالخرف الخفيف بنحو 13% مقارنة بغير الممارسين للتمارين الرياضية.

تشير دراسة جديدة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية خلال عطلات نهاية الأسبوع فقط قد تكون مفيدة لصحة الدماغ مثل ممارستها بشكل متكرر طوال الأسبوع.

وفي الدراسة، فحص الباحثون بيانات المسح التي تم جمعها من حوالي 10 آلاف شخص في مدينة مكسيكو سيتي، بدءًا من عمر 51 عامًا في المتوسط وصحتهم الإدراكية، وخلال فترة متابعة متوسطة بلغت حوالي 16 عامًا، أصيب ما مجموعه 2400 مشارك بالخرف الخفيف .

وبالمقارنة مع المشاركين الذين لم يمارسوا أي تمارين رياضية على الإطلاق، فإن المحاربين في عطلة نهاية الأسبوع الذين قاموا بممارسة تمرين واحد أو اثنين فقط في الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف الخفيف بنسبة 13%، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة البريطانية للطب الرياضي.

يقول شان خورشيد، دكتور في الطب، ماجستير في الصحة العامة، أخصائي في وظائف الأعصاب الكهربائية في مستشفى ماساتشوستس العام ومدرس في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، "إن المدة الإجمالية للنشاط البدني، وليس النمط، هو ما يهم أكثر في تحديد خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك التدهور المعرفي".

يقول الدكتور خورشيد إن الأمر المهم هو أن يمارس الناس ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوي كل أسبوع، ويضيف خورشيد: "القاعدة العامة للنشاط المعتدل هي بذل جهد مستمر يمكنك خلاله إكمال الجمل ولكنك تجد صعوبة في الغناء".

واستنتج مؤلفو الدراسة أن نحو 13 % من حالات الخرف الخفيف يمكن الوقاية منها إذا مارس جميع الأشخاص في منتصف العمر التمارين الرياضية مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع بدلا من اتباع أسلوب حياة خامل تماما.