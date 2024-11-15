ماهو تأثير داء السكري على صحة الفم والأسنان ؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

كشف تجمع المدينة المنورة الصحي، عن تأثير داء السكري على صحة الفم والأسنان.

وأوضح في إنفو جرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن داء السكري يزيد معدل الإصابة بالتهابات اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان، بالإضافة إلى تأخر الشفاء بعد قلع الأسنان أو أية جراحات فموية.

كما أشار إلى أن داء السكري يؤدي إلى الإصابة بخراجات لثوية متكررة، وانبعاث رائحة كريهة للفم.

وذكر أن داء السكري يزيد من معدل التسوس، وذلك نتيجة لجفاف الفم.

وقد نصحت دراسة أمريكية حديثة مرضى السكري بضرورة زيارة أطباء الأسنان بشكل دوري لتلافي الآثار الجانبية للمرض على صحة الأسنان.

الدراسة أجراها باحثون بجامعتي نيويورك ونورث كارولينا في الولايات المتحدة ونشروا نتائجها في عدد الاثنين من دورية (American Dental Association) العلمية.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة أظهرت وجود علاقة ثنائية بين مرض السكري وتدهور صحة الفم.

وأضافوا أن الأشخاص المصابين بمرض السكري يتعرضون أكثر من غيرهم لخطر الإصابة بأمراض اللثة، مثل التهاب اللثة المزمن والتهاب الأنسجة والعظام المحيطة باللثة.

كما أكدوا أن أمراض اللثة لها تأثير سلبي على عملية التحكم في غلوكوز الدم، التي يمكن أن تسهم في تطور مرض السكري.

https://x.com/med_cluster/status/1857132681966022683?t=eM92eKxGN5FhWLC15onlXA&s=19

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