شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أقراص جديدة تساعد فى الإقلاع عن التدخين فى إنجلترا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة Independet، إنه من المقرر طرح أقراص جديدة للإقلاع عن التدخين، والتى ستقدم لآلاف الأشخاص المشمولين فى نظام الصحة الوطني في إنجلترا، ويقول الخبراء إن هذه الأقراص قد تساعد 85 ألف شخص فى الإقلاع عن التدخين سنويا.

وأضافت، إنه من المقرر أن يتم قريبا طرح أقراص يومية مصممة لمساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث يأمل الخبراء أن تتمكن من منع آلاف الوفيات المرتبطة بالتدخين سنويا.

وتعمل هذه الحبوب على علاج الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين، كما تحارب أعراض الانسحاب مثل التهيج ومشاكل النوم.

ووصفت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، أماندا بريتشارد، الدواء بأنه "يغير قواعد اللعبة"، وأكدت أنه سيتم تقديمه إلى الخدمة الصحية.

وفي حديثها في المؤتمر والمعرض السنوي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في ليفربول، تؤكد بريتشارد: "إن هذه الحبة البسيطة اليومية يمكن أن تكون بمثابة تغيير جذري للأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين، وهي خطوة حيوية أخرى في تحويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو الوقاية.

وأضافت أماندا، إنه يظل التدخين أحد أكبر مشاكل الصحة العامة التي تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وله آثار مدمرة على الجسم - من الرئتين إلى القلب والدم والدماغ، كما يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري والسكتة الدماغية."

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا، فإن استخدام الأقراص إلى جانب الدعم السلوكي يمكن أن يساعد حوالي واحد من كل 4 أشخاص على الإقلاع عن التدخين لمدة 6 أشهر على الأقل.

ويقدر المسؤولون أن هذه الخطوة قد تساعد أكثر من 85 ألف شخص على الإقلاع عن التدخين سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، فضلا عن منع ما يصل إلى 9500 حالة وفاة مرتبطة بالتدخين.

حصلت النسخة الجديدة من هذه الأقراص، على موافقة هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على أنها آمنة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قد تشمل الآثار الجانبية الغثيان أو القيء مع الجرعة الكاملة؛ أو اضطرابات النوم؛ أو الإمساك أو انتفاخ البطن؛ أو تغيرات في الحالة المزاجية أو السلوك، على الرغم من أن هذا نادر الحدوث.

ويقوم المعهد الوطني للتميز الصحي حالياً بمراجعة دواء آخر، والذي يخدع الدماغ ليعتقد أن شخصاً ما قد دخن سيجارة من خلال الارتباط بنفس المستقبلات التي يرتبط بها النيكوتين.

وقال الدكتور إيان ووكر، المدير التنفيذي للسياسات في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: " إنه إلى جانب التمويل لخدمات الإقلاع عن التدخين، فإن توفير أدوات مثل هذه من شأنه أن يساعد المزيد من الناس على الإقلاع عن التدخين"، حيث يتسبب التبغ في حوالي 160 حالة إصابة بالسرطان يوميًا في المملكة المتحدة، لذا فمن الضروري اتخاذ إجراءات لمنع الناس من التدخين في المقام الأول."