شكرا لقرائتكم خبر عن هشاشة العظام في مرحلة انقطاع الطمث.. ما تحتاجه المرأة من مكملات الكالسيوم والان مع تفاصيل الخبر

هشاشة العظام هي السبب الكامن وراء كسور العظام المؤلمة التي تصيب كبار السن والنساء بشكل خاص بعد انقطاع الطمث، وتحدث هشاشة العظام وفقا لتقرير موقع " Thehealthsite" عندما يفقد جسمك الكثير من العظام أو لا ينتج ما يكفي منها، الشيخوخة وانقطاع الطمث والتاريخ العائلي لهشاشة العظام هي بعض عوامل الخطر.

بالنسبة للنساء تشمل عوامل الخطر الرئيسية العمر، وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين، ووزن الجسم، ومشاكل النظام الغذائي مثل عدم كفاية الكالسيوم وفيتامين د، والإفراط في تناول الكافيين، واستخدام بعض الأدوية.

فهم دور هرمون الإستروجين في حماية العظام

الإستروجين هو هرمون ضروري للحفاظ على صحة الهيكل العظمي، ويرجع فقدان العظام الملحوظ الذي تعاني منه النساء بعد انقطاع الطمث في المقام الأول إلى انخفاض هرمون الإستروجين ويمثل ما لا يقل عن 75٪ أو أكثر من فقدان العظام خلال السنوات الخمس عشرة الأولى بعد انقطاع الطمث، قد ينخفض استهلاك الكالسيوم وفيتامين د الغذائي خلال سنوات ما قبل انقطاع الطمث؛ يعد فقدان الإستروجين قضية أكثر أهمية تتعلق بفقدان العظام.

قياس كثافة المعادن في العظام

هشاشة العظام هي أكثر اضطرابات العظام شيوعًا والتي تجعلها عرضة للكسور، ويوصى بإجراء فحوصات DEXA، وهي المعيار الذهبي لتقييم كثافة العظام، في سن 65 عامًا، بجانب اختبارات وظائف الكلى (RFT)، ومستويات فيتامين د، واختبارات وظائف الغدة الدرقية (TFTs)، وصورة الدم الكاملة (الهيموجرام) .

مكملات الكالسيوم

تحتاج النساء بعد انقطاع الطمث إلى 1200 ملجم على الأقل من الكالسيوم العنصري يوميًا، ويجب تلبية نصف هذا الاحتياج من خلال النظام الغذائي، والباقي من خلال المكملات الغذائية. ومع ذلك، فإن تناول مكملات غذائية مطلقة لا تقل عن 500 ملجم ضروري للمرضى الذين يتلقون العلاج بالإستروجين.

