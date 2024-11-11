“الغذاء والدواء”: الكركم يخفف أعراض التهاب المفاصل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن عشبة الكركم تساعد على تخفيف الأعراض المصاحبة لالتهاب المفاصل، حيث تحمل قيمة عالية وفوائد عديدة أبرزها كونها تُعَدّ مضادًّا للأكسدة.

وحذّرت الهيئة، من أن الكركم المعروف علميًا باسم (Curcuma longa) قد يتعارض مع أدوية سيولة الدم مثل الأسبرين وأدوية الضغط، موصيةً بعدم تجاوز الجرعة الإجمالية اليومية من مسحوق الكركم والمقدرة بـ (0.5 إلى 1 جرام) موزعة على 3 جرعات صغيرة بين الوجبات.

كما أوصت بتجنب استخدام الكركم علاجًا لمدة متواصلة أكثر من 6 أسابيع؛ لاحتمالية تسببه بآلام في المرارة والمعدة، أو استخدامه بجرعات علاجية في حالات التهاب المرارة لاحتمال حدوث مضاعفات، أو علاجًا في حالة الحمل لاحتمال تأثيره على الرحم.

ولفتت إلى أن الأعشاب من المواد التي ينبغي استخدامها بحذر كأي مادة أخرى ذات استخدام علاجي، مشددةً على أهمية استشارة الطبيب قبل استخدامها؛ إذ إنها قد تتعارض مع بعض المستحضرات الدوائية أو المنتجات الغذائية.

يُذكر أن “الغذاء والدواء” تتيح للمستهلكين إمكانية الوصول المباشر لقائمة الأعشاب والنباتات الطبية المحظور بيعها، وذلك عَبْر موقعها الرسمي.

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