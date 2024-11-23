شكرا لقرائتكم خبر عن ماتخافش.. حيل نفسية للتغلب على فوبيا العمليات الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

الفوبيا من العمليات الجراحية أمر شائع حدوثه، وكذا الشعور به، فأنت لست وحدك الذى تخاف من المشرط والبنج وأجواء العمليات الجراحية، ولكن هل ستترك هذا الخوف يتحكم في حياتك وصحتك؟

قال تقرير نشر في موقع goodrx أن هناك الكثير منا يخافون العمليات الجراحية، ويأجلون العلاج والخضوع له نتيجة هذا الخوف مما يؤثر على صحتهم، هذا القلق يطلق عليه رهاب الجراحة، مختلف الدرجات بين الحالات والأخرى.

يعانى هؤلاء من رهاب يسبب لهم الكثير من الاضطرابات والأعراض، منها الخفقان الشديد للقلب، مشكلات حادة في النوم، اضطرابات في التنفس ومشكلات في الجهاز الهضمى، مع مشكلات في التركيز والتذكر والنسيان، مع آلام وأوجاع حادة بالجسم وغير مبررة، مشكلات في الهضم والجهاز الهضمى بشكل عام.

أوضح التقرير مجموعة من الحيل النفسية التي يمكنك من خلالها التغلب على هذه المشاعر الحزينة والقلقة تجاه العمليات الجراحية، والتي من بينها: