شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح ومحاذير عند استخدام المضادات الحيوية.. لا تهملها والان مع تفاصيل الخبر

المضادات الحيوية يمكن أن تنقذ الأرواح، ولكنها ليست دائما الحل، و يتزامن الأسبوع الحالى مع أسبوع التوعية بمقاومة المضادات الحيوية خلال الفترة من 18 حتى 24 نوفمبر، والذى يكشف خطورة مقاومة المضادات الحيوية، الذى يحدث عندما تتغير البكتيريا لمقاومة المضادات الحيوية التى كانت تستخدم لعلاجها بشكل فعال.

اتبع هذه الخطوات لاستخدام المضادات الحيوية بشكل صحيح حتى تتمكن من الحصول على أفضل علاج عندما تكون مريضًا، وحماية نفسك من الآثار الجانبية الناجمة عن الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC.

نصائح عند تناول المضادات الحيوية 1. تناول المضادات الحيوية فقط عندما تحتاجها

تعالج المضادات الحيوية فقط بعض الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل:

التهاب الحلق

السعال الديكي

عدوى المسالك البولية

لا تزال بعض الالتهابات التي تسببها البكتيريا تتحسن دون استخدام المضادات الحيوية. لا تحتاج إلى المضادات الحيوية لعلاج بعض الالتهابات البكتيرية الشائعة، بما في ذلك العديد من التهابات الجيوب الأنفية وبعض التهابات الأذن.

2. المضادات الحيوية لا تعمل على الفيروسات

الفيروسات هي جراثيم مختلفة عن البكتيريا. لا تعالج المضادات الحيوية الالتهابات التي تسببها الفيروسات مثل تلك التي تسبب:

نزلات البرد وسيلان الأنف، حتى لو كان المخاط سميكًا أو أصفر أو أخضر

معظم التهابات الحلق (باستثناء التهاب الحلق العقدي)

الإنفلونزا

معظم حالات نزلات البرد في الصدر ( التهاب الشعب الهوائية )

لن تجعلك المضادات الحيوية تشعر بتحسن إذا كنت مصابًا بفيروس، تناول المضادات الحيوية عندما لا تحتاج إليها لن يفيدك، كما أن آثارها الجانبية قد تسبب الضرر. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية حول أفضل علاج لك عندما تكون مريضًا. لا تضغط أبدًا على أخصائي الرعاية الصحية لوصف مضاد حيوي.

3. تناول المضادات الحيوية تمامًا كما هو موصوف

إذا كانت المضادات الحيوية هي أفضل علاج عندما تكون مريضًا:

تناولهم تمامًا كما هو موصوف.

لا تشارك المضادات الحيوية الخاصة بك مع الآخرين.

لا تدخرها لوقت لاحق، فتناول الدواء الخطأ لعلاج مرض مستقبلي قد يؤخر العلاج الصحيح وقد يسبب آثارًا جانبية خطيرة.

لا تتناول المضادات الحيوية الموصوفة لشخص آخر، فقد يؤدي هذا إلى تأخير العلاج المناسب لك، أو تفاقم حالتك المرضية، أو التسبب في آثار جانبية.

4. التخلص من الأدوية بعد الاستخدام في المدة المحددة

بالنسبة لأي أدوية منتهية الصلاحية أو غير مستخدمة:

تخلص من هذه الأدوية من خلال برامج استرجاع الأدوية، والتي توجد عادة داخل الصيدليات المجتمعية.

ضعيها في كيس بلاستيكي مع التراب أو فضلات القطط أو بقايا القهوة المستعملة ثم قومي برميها في سلة المهملات المنزلية.

تحدث إلى صيدلاني حول التخلص الآمن من الأدوية المتبقية. اطلع على نصائح مفيدة حول كيفية التخلص الآمن من الأدوية غير المستخدمة.

5. تحدث إلى الطبيب حول الآثار الجانبية للمضادات الحيوية

تتراوح الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية من مشاكل صحية بسيطة إلى مشاكل صحية شديدة الخطورة ويمكن أن تشمل:

دوخة

غثيان

إسهال

عدوى الخميرة

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأكثر خطورة ما يلي:

عدوى المطثية العسيرة ، والتي تسبب الإسهال الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في القولون والوفاة.

ردود الفعل التحسسية الشديدة والمهددة للحياة

6. حافظ على صحتك وحافظ على صحة الآخرين

نظف يديك بغسلها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو باستخدام معقم لليدين يحتوي على 60% كحول على الأقل.

قم بتغطية فمك وأنفك بمناديل عند السعال أو العطس.

ابقى في المنزل عندما تكون مريضًا.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو غيرها من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

احصل على اللقاحات الموصى بها، مثل لقاح الإنفلونزا .