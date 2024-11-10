شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات سهلة.. إزاى تتعامل مع المراهق العنيد وتقوم سلوكه المتمرد والان مع تفاصيل الخبر

المراهقة تلك المرحلة الحساسة في حياة كل طفل، هذه المرحلة التي تحدث فيها الكثير من التغيرات الجذرية في الشخصية والسلوك وكذا الأفعال والمشاعر، قد يتغير فيها سلوك المراهق إلى شخص عنيد ومتهور ومندفع، يمارس أفعال دون حساب النتائج، ولا يفكر مليًا قبل اتخاذ القرارات.

وقال الدكتور جمال فرويز استشارى النفسية جامعة عين شمس، إن تغيرات المراهق السلوكية والنفسية، أمر محتمل وبشدة، بسبب الكثير من العوامل، ولكن لابد من الاهتمام بالتعامل السليم والجيد معه، من خلال:

إغراقه بالمهام المحببة له

تبادل أطراف الحديث مع المراهق

لعب الرياضة في تلك المرحلة أمر في غاية الأهمية

العند مقابل العند نظرية خاطئة، لابد من احتواء المراهق دون دلال زائد

وهناك الكثير من مسببات الاندفاعية الحادة بدرجاتها لدى بعض المراهقين في هذا السن بالخصوص، تتراوح بين:

بعض المراهقين يعانون من هبات سريعة كما يطلق عليها، تؤثر على سلوكهم الاندفاعى بشدة.

بعض المراهقين يعانون أمراضًا مزمنة تؤثر على سلوكياتهم.

بعض المراهقين في حالات نادرة يعانون إصابات في الرأس والمخ تؤثر على سلوكياته واندفاعيته

بعض المراهقين يعانون اضطرابًا حادًا في الغدد

بعض المراهقين يعانون من أعراض اكتئابية، أو اكتئاب المراهقين الشهير

بعض المراهقين يحصلون على المواد المخدرة وهى العامل الأكبر في تغيرهم السلوكى للأسوأ

ويتم علاج الاندفاعية والعند والتغيرات السلوكية لدى المراهقين في الحالات البسيطة من خلال التحليل الشخصى الذى يجريه الطبيب المختص على المراهق ويحدد مشكلته ودرجتها، وبعض الجلسات البسيطة الكلامية السلوكية، لتخليه عن فكرة العند ومحاولة التفهم وسعة الصدر.