شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب تحذر من حلم الرشاقة السريعة.. بدائل صحية لازم تعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

"هتخس من غير ما تحس، والدايت السحرى هيخليكى مانيكان فى 3 أيام".. نماذج من الإعلانات المنتشرة بشكل كبير على جروبات الفيسبوك، التى يلجأ البعض لها لفقدان الوزن فى أسرع وقت، ولكنهم يتعرضون بعد ذلك لمشاكل صحية خطيرة.

"مع الدايت السحرى هتخسى 10 كيلو فى 3 أيام".. هذا الإعلان جذب أميرة أحمد، الفتاة الثلاثينية، لتجربة هذا النوع من الدايت، لكنه فى الواقع نوع من أنظمة الدايت السريعة التى تساعد على التخسيس فى وقت أقل، ولكن عواقب هذا الدايت وخيمة، أدت بها إلى الإصابة باضطراب من اضطرابات الطعام.

قالت «أميرة»: إنها قامت بتجربة أنظمة عديدة خاصة أنظمة الدايت السريعة مثل ريجيم الفاكهة، الذى يعتمد فقط على تناول الفاكهة أو الدايت الذى يعتمد على الماء فقط لبضعة أيام، لكن يسمح لك بإضافة الفواكه والخضراوات بمجرد أن تبدأ فى إنقاص الوزن.

وأشارت إلى أن كل هذه الأنظمة ورغبتها الدائمة فى إنقاص الوزن أدت إلى فقدان الشهية لديها بشكل مرضى، حتى أصيبت بمرض فقدان الشهية العصبى.

وأوضحت أنها على مدى عدة سنوات، قامت بتجربة أنظمة مختلفة، وأصبحت تخاف من زيادة وزنها حتى أنها لا تتناول الطعام، وأصبحت تتقيأ بعد أن تتناول الطعام خوفا من عقدة الذنب أو من أن تكتسب وزنا.

مع الدايت السحرى هتخسى 10 كيلو فى 3 أيام.. اعرفى مخاطر الرجيم السريع

فيما قالت جنة خالد، التى شاركت قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى: إنها استمرت لسنوات عديدة تداوم على أنواع دايت فاشلة، وجربت أنواعا مختلفة من الدايت حتى قاوم جسمها الدايت، فأصبحت تأكل بكميات كبيرة وازداد وزنها بشكل كبير.

وأضافت: أن السمنة التى أصابتها وعودة الوزن مرة أخرى بعد انتهائها من أنواع الدايت السريعة جعلها تشعر بالإحباط واليأس، وحتى الآن لا تجد طريقة لإنقاص وزنها بشكل صحيح.

لماذا التغذية مهمة لنظام غذائي صحي ومتوازن

وفقا لموقع " verywellfit" فإن التغذية مهمة فى نظام الدايت.

ما يجب أن تأكله للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازنيتضمن النظام الغذائي الصحي عمومًا مزيجًا من العناصر التالية: الخضراوات:

يعد ملء نصف طبقك بالخضراوات خيارًا ذكيًا دائمًا، أضف الكثير من الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى الخيارات الملونة مثل الفلفل.

الفواكه:

اختر الفاكهة الطازجة كلما أمكنك وجرب مجموعة متنوعة من الألوان، التوت والعنب والتفاح والجريب فروت خيارات رائعة.

الحبوب الكاملة:

تناول الحبوب بشكلها الكامل يوفر الألياف والعناصر الغذائية الإضافية. ويشمل ذلك الأرز البني والشوفان والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة بنسبة 100%.

البروتين الخالي من الدهون:

يحتوي على نسبة عالية من البروتين ومنخفضة نسبيًا في الدهون، وتشمل البروتينات الخالية من الدهون الدجاج المشوي، والديك الرومي المفروم، والأسماك البيضاء.

الدهون الصحية:

توفر الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة، وكذلك المكسرات، مثل الجوز، أحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، كما يعد الأفوكادو مصدرًا رائعًا للدهون غير المشبعة المفيدة.

نصائح وأسرار تجعلك تتمتع بجسم صحي ووزن مثالي

قال الدكتور محمد رضوان، استشارى علاج السمنة كلية طب قصر العينى والأكاديمية الأمريكية للتغذية والسمنة: إن أولى خطوات إنقاص الوزن بأمان تشمل عمل تحليل لمكونات الجسم، ومعرفة نسبة الدهون والعضلات والماء والعظام، ومن خلال معرفة ما ينقص المريض، يقوم طبيب التغذية بتحديد برنامج غذائى مناسب له.

وأوضح «رضوان» أن وصفات الدايت الأون لاين، المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بدون طبيب، لها مخاطر على الشخص الذى يتبعها، ولن تحقق هدفها فى إنقاص الوزن بأمان، وأن الدايت لن يكون مناسبا لجسم كل شخص، حيث يحتاج الجسم لنظام غذائى يناسبه حسب طبيعته.

وأضاف «رضوان» أن الطبيب يحدد لمريض السمنة معدل الحرق الطبيعى لكل شخص، فعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يحتاج فى اليوم لتناول 1700 سعر حرارى، فلكى ينقص الطبيب وزنه يحتاج لنظام غذائى يقلل 500 سعرة حرارية من الـ1700 سعر، وبالتالى ينقص وزنه فى الأسبوع كيلو ونصف الكيلو، وفى الشهر حوالى 6 كيلو جرامات، وهى نسبة جيدة، وهذا ما يمكن للطبيب أن يساعد مريض السمنة على تحقيقه.

وشدد «رضوان» على أنه يجب الابتعاد عن أنظمة الدايت المنتشرة عبر الإنترنت، لأنها تكون غير مناسبة لأى جسم، قائلا: على سبيل المثال، الكيتو دايت الذى يعتمد على تناول الدهون وتقليل النشويات، هو نظام غذائى خطر على الصحة، وقد يؤدى لزيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، كما يفقد الدهون والأملاح التى يحتاجها الجسم، ويسبب أعراضا جانبية مثل تساقط الشعر وضعف المناعة.

وتابع «رضوان»: إن أنظمة الدايت التى تعتمد على نوع واحد فقط من الطعام مثل النظام الكيميائى، الذى يعتمد على الفاكهة فقط، يفقد الجسم عناصر غذائية مهمة، ويضعف الكتلة العضلية فى الجسم ويؤدى لضعف المفاصل.



وعن أفضل نظام غذائى صحى، قال «رضوان»: إن تناول الطبق الغذائى المتكامل الذى يشمل كل العناصر الغذائية أفضل نظام، بحيث يكون نصف الطبق خضراوات بكل ألوانها وربعه بروتين «لحم، دجاج، سمك» وربعه نشويات، مثل أرز الحبة الكاملة أو البطاطس أو المكرونة.