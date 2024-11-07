شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يوضحون مخاطر استخدام حقن التخسيس دون استشارة طبية والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت مؤخرا الفنانة هند عبد الحليم لوعكة صحية أدت لمكوثها في المستشفى، وكانت قد أعلنت أنها اصيبت بمشكلة في المعدة حادة نتيجة حصولها على حقن للتخسيس لمدة شهر، وعن أضرار حقن التخسيس دون استشارة طبيب، علقت الدكتورة داليا بهجت استشارى التغذية والسمنة والنحافة جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، محذرة من "العشوائية" في الحصول على حقن التخسيس دون الإستشارة والمتابعة اللصيقة مع طبيب متخصص، وكذلك الاستعانة بنوعيات مجهولة المصدر من هذه الحقن.

أضرار الاستخدامات الطبية لحقن التخسيس دون طبيب

وتابعت مؤكدة على أن حقن التخسيس لها استخدامات طبية هائلة ومفيدة، ما دام المريض يحصل عليها لغرضها الطبي وباستشارة مختص، سواء لحالات السكرى من النوع الثانى، أو حالات التخلص من الدهون الآمن، ولكن الاستخدام العشوائى لها رغبة في خسارة الوزن بأسرع وقت ممكن، يخلف الكثير من الأضرار الصحية والتي من بينها :

التهاب واضطراب حاد بالبنكرياس لدى الكثيرين

اضطرابات حادة بالجهاز الهضمى

إسهال حاد أو على النقيض إمساك مزمن

صداع وألم رأس حاد

غثيان وقىء.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد المنيسى، استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى: إن هذه الحقن إذا أخذت بعشوائية تسبب اضطرابات فى نسب السكر فى الدم بشكل ملحوظ، وانخفاضه بشكل كبير لدى بعض الحالات، كما يمكن أن تتداخل مع بعض الأمراض أو الأدوية الأخرى، لذا لا بد من الاستشارة الطبية.

ونصح «المنيسى» بضرورة اللجوء للطرق السليمة والآمنة للتخسيس باتباع أنظمة دايت أو رجيم مع طبيب مختص.

الطريقة الصحيحة للحصول على حقن التخسيس

تابعت استشارى التغذية دكتورة داليا بهجت حديثها، مؤكدة على أن الراغب في الحصول على هذه الحقن، لابد وأن يتبع الطرق السليمة الطبية الصحيحة، للحفاظ على صحته وبلوغ أهدافه والتخلص من الوزن الزائد بطريقة صحية من خلال:

إجراء التحاليل الطبية الكاملة للجسم والهرمونات والحالة الصحية

الكشف الطبي من خلال طبيب متخصص يقرر مدى إمكانية الحصول على الحقن

الطبيب وحده يقرر الجرعات وطبيعة الحصول على الحقن وفقا لكل حالة

الحصول على الأنواع الموثوقة التي يقرها الطبيب المختص وحاصلة على الموافقة من الـfda