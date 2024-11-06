شكرا لقرائتكم خبر عن عالم النوم.. مراحل تمر بها أثناء نومك.. فى أى مرحلة نحلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

النوم جانب غامض من حياة الانسان لا نعلم عنه الكثير، فهو ملئ بالأسرار التى يكشفها العلم كل يوم، فى سلسلة عالم النوم نتعرف على بعض المعلومات للكشف عن هذا العالم الغامض، فى هذا التقرير نتعرف على مراحل تمر بها أثناء نومك وفى أى مرحلة تحدث الأحلام.

وبحسب موقع كليفيلاند كلينيك فإن النوم لا يعني أن دماغك غير نشط تمامًا، فبينما تكون أقل وعيًا بالعالم من حولك، لا يزال لديك الكثير من نشاط الدماغ الذي يمكن اكتشافه.

ويشتمل نشاط الدماغ هذا على أنماط يمكن التنبؤ بها، وقد صنف الخبراء هذه الأنماط إلى مراحل.

وتنقسم المراحل بشكل عام إلى فئتين: نوم حركة العين السريعة (REM) والنوم حركة العين غير السريعة (NREM).

هناك ثلاث مراحل لنوم حركة العين غير السريعة (NREM). وعندما تغفو، تدخل عادةً المرحلة الأولى من نوم حركة العين غير السريعة (NREM) ثم تنتقل بين المرحلتين الثانية والثالثة من نوم حركة العين غير السريعة (NREM).

وبعد ذلك، تدخل في نوم حركة العين السريعة وتبدأ في الحلم.

وبعد دورة حركة العين السريعة الأولى، تبدأ دورة نوم جديدة وتعود إلى المرحلة الأولى أو الثانية، وتبدأ الدورة من جديد.

تستغرق الدورة الواحدة عادةً حوالي 90 إلى 120 دقيقة قبل أن تبدأ دورة أخرى. ويمر معظم الأشخاص بأربع أو خمس دورات في الليلة (على افتراض حصولهم على ثماني ساعات كاملة من النوم).

ما هي المرحلة الأولى من نوم حركة العين غير السريعة (NREM)؟

تعتبر المرحلة الأولى من نوم حركة العين غير السريعة (NREM) أخف مرحلة من مراحل النوم. تدخل المرحلة الأولى بعد أن تغفو مباشرة. وعادة ما تستمر هذه المرحلة لبضع دقائق فقط، وتشكل حوالي 5% من وقت نومك. وبعد ذلك، يصبح نومك أعمق، ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية من نوم حركة العين غير السريعة.

ما هي المرحلة الثانية من نوم حركة العين غير السريعة؟

لا تزال المرحلة الثانية من نوم حركة العين غير السريعة هي مرحلة النوم الخفيف، ولكنها أعمق من المرحلة الأولى. خلال هذه المرحلة، تتباطأ موجات دماغك وتتوقف بشكل ملحوظ بين نوبات قصيرة وقوية من النشاط الكهربائي. يعتقد الخبراء أن هذه النوبات هي تنظيم دماغك للذكريات والمعلومات من الوقت الذي قضيته مستيقظًا.

تشكل المرحلة الثانية من نوم حركة العين غير السريعة حوالي 45% من وقت نومك (أكثر من أي مرحلة أخرى). ستمر بجولات متعددة من نوم حركة العين غير السريعة في المرحلة الثانية، وعادةً ما تكون كل جولة أطول من الجولة السابقة. بعد المرحلة الثانية، تنتقل إلى مرحلة أعمق من نوم حركة العين غير السريعة في المرحلة الثالثة أو تدخل في نوم حركة العين السريعة.

ما هي المرحلة الثالثة من نوم حركة العين غير السريعة؟

أعمق مرحلة من نوم حركة العين غير السريعة هي المرحلة الثالثة. وتشكل حوالي 25% من إجمالي وقت نومك عند البالغين. لكن الأطفال والرضع يحتاجون إلى المزيد من نوم المرحلة الثالثة، وكلما تقدمت في العمر، قلت حاجتك إليه.

في المرحلة الثالثة، تكون موجات دماغك بطيئة ولكنها قوية. يستفيد جسمك من مرحلة النوم العميق هذه لإصلاح الإصابات وتعزيز جهاز المناعة لديك. يمكن أن تحدث نفس نوبات نشاط الدماغ التي تحدث في المرحلة 2 أيضًا في المرحلة 3، وتساعد الموجات الدماغية الخاصة بالمرحلة 3 في تنظيم تلك النوبات.

تحتاج إلى مرحلة 3 من نوم حركة العين غير السريعة للاستيقاظ وأنت تشعر بالراحة. بدون نوم كافٍ في المرحلة 3، تشعر بالتعب والإرهاق حتى لو نمت لفترة طويلة. لهذا السبب يحاول جسمك تلقائيًا الحصول على أكبر قدر ممكن من نوم المرحلة 3 في فترة نومك في أقرب وقت ممكن. بعد مرحلة 3 من نوم حركة العين غير السريعة، ينتقل جسمك إلى مرحلة 2 من نوم حركة العين غير السريعة، وهي بوابة نوم حركة العين السريع.