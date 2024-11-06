شكرا لقرائتكم خبر عن نباتية حتى السادسة مساء.. ما هو "النظام الغذائى المرن" لـ كامالا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

تشتهر المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس بأنها نباتية بدوام جزئي، مما يعني أنها تأكل الأطعمة النباتية فقط حتى الساعة 6 مساءً - وبعد ذلك تدمج البروتين الحيواني في نظامها الغذائي، يُعرف أيضًا باسم النظام الغذائي المرن، فهو يساعد في جني فوائد الأكل النباتي جنبًا إلى جنب مع الاستمتاع بالمنتجات الحيوانية باعتدال، مع العديد من الفوائد الصحية - بما في ذلك صحة القلب وفقدان الوزن والحد من خطر الإصابة بالسرطان، بحسب موقع تايمز ناو.

تتبع كامالا نظامًا غذائيًا مرنًا يمكن أن يساعدك في جني فوائد تناول الطعام النباتي مع الاستمرار في الاستمتاع بالمنتجات الحيوانية باعتدال. ولهذا السبب فإن اسم هذا النظام الغذائي عبارة عن مزيج من كلمتي "مرن" و"نباتي".

بالحديث عن التأثير السلبي للحوم الحمراء على البيئة، كانت كامالا، أول امرأة ومن أصول ملونة تترشح للرئاسة في الولايات المتحدة، صريحة دائمًا بشأن ميلها إلى الانخراط في النباتية، حيث تتناول الأطعمة النباتية قبل الساعة 6 مساءً لتقليل استهلاكها للمنتجات الحيوانية.

ما هو النظام الغذائي المرن؟



وفقًا للخبراء، لا يحتوي النظام الغذائي المرن - الذي ابتكرته أخصائية التغذية دون جاكسون بلاتنر، على قواعد واضحة أو أعداد موصى بها من السعرات الحرارية والمغذيات الكبرى. ومن المعروف أنه أسلوب حياة أكثر من مجرد نظام غذائي.

يعتمد النظام الغذائي على المبادئ التالية:

تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والبقول والحبوب الكاملة

دمج البروتين من النباتات بدلاً من الحيوانات

اتباع موقف مرن ودمج اللحوم والمنتجات الحيوانية من وقت لآخر

التوقف عن تناول اللحوم المصنعة

الحد من إضافة السكر والحلويات

ماذا تأكل كامالا في نظامها الغذائي المرن؟



في نظامها الغذائي النباتي الجزئي، تضيف كامالا القليل من العسل إلى شاي الصباح - مما يعني أن وجبة الإفطار المفضلة لديها، والتي تعتمد في الغالب على النباتات، يمكن وصفها بأنها نباتية أو مرنة، وليست نباتية.

في حين أنها ليست من محبي الإفطار، إلا أنها تتناول حبوب حليب اللوز للحفاظ على مستويات طاقتها عالية. قالت لمجلة فوربس في مقابلة سابقة: "فى الإفطار أقف عادةً أمام منضدة المطبخ وأتناول نوعًا من نخالة الزبيب في حليب اللوز بينما أنظر إلى جدولي اليومي"،

وأضافت هاريس. "إنها نخالة الزبيب العامة التي أحصل عليها من متجر البقالة - أحاول ألا أضع الكثير من السكر فيها. أشرب الشاي بالعسل والليمون ثم أخرج."

الفوائد الصحية لاتباع نظام غذائي مرن



يتمتع النظام الغذائي المرن بالعديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل بعضها:

معظم الأطعمة المدرجة في هذا النظام الغذائي غنية بالدهون الصحية والألياف. وفقًا للخبراء، فإن أولئك الذين هم في الغالب نباتيون أو نباتيون صارمون، لديهم معدلات أقل من أمراض القلب الإقفارية. يحدث ذلك بسبب الألياف العالية ومضادات الأكسدة التي تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

ومع ذلك، فإن الأكل المرن من المفترض أن يكون نباتيًا في المقام الأول ومن المرجح أن يكون له فوائد مماثلة للأنظمة الغذائية النباتية بالكامل.

يساعد النظام الغذائي المرن في إنقاص الوزن وإدارته. وفقًا للخبراء، غالبًا ما يحد المرنين من الأطعمة عالية السعرات الحرارية والمعالجة ويدمجون الأطعمة النباتية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة بشكل كبير.

تنظيم مستويات السكر في الدم

مع تحول مرض السكري إلى وباء صحي عالمي، من المهم تناول نظام غذائي صحي - وخاصة النظام النباتي الذي يمنع هذا المرض.

يتضمن النظام الغذائي المرن البروتين والفيتامينات، إلى جانب الألياف - وكلها تنظم مستويات السكر في الدم.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

ترتبط الأنماط الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية المغذية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات، إلى جانب الأطعمة منخفضة المعالجة للغاية، بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

الأطعمة التي يجب تناولها في النظام الغذائي المرن



بصرف النظر عن الوجبة الواحدة التي تتكون من وجبات غير نباتية ووجبات تحتوي على لحوم، يجب أن تتناول:

البروتينات - فول الصويا، العدس

الخضراوات غير النشوية - الفلفل الحلو، الفاصوليا الخضراء، الجزر، القرنبيط

الخضروات النشوية - القرع الشتوي، البازلاء، الذرة، البطاطا الحلوة

الفواكه - التفاح، البرتقال، التوت، العنب، الكرز

الحبوب الكاملة - الكينوا

المكسرات والبذور - اللوز، بذور الكتان، بذور الشيا، الجوز، الكاجو، الفستق، زبدة الفول السوداني، الأفوكادو، الزيتون، جوز الهند

الحليب النباتي - حليب اللوز وجوز الهند وفول الصويا غير المحلى

المشروبات - الشاي والقهوة