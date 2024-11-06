شجعي طفلك على حب الطبيعة ببعض أنشطة التخييم في موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 نوفمبر 2024 05:53 صباحاً - هل سبق لك أن اصطحبت أطفالك للتخييم؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيكون من الجيد اصطحاب أطفالك على الفور إلى موسم الرياض 2024، حيث ستقام منطقة الكثبان الرملية العربية "Dunes of Arabia" في ضواحي الرياض، والتي ستتيح للأطفال استكشاف الجمال الطبيعي للمملكة العربية السعودية، وذلك عبر مجموعة من التجارب الغامرة في الصحراء والأنشطة المتنوعة للأطفال والعائلة بأكملها، منها ركوب الخيل، وتجارب التخييم، والسير على الطرق الرملية. فيما يلي فوائد اصطحاب الأطفال للتخييم وفقاً لموقع vanbaltic:

تدريب انضباط الأطفال

اصطحاب الأطفال للتخييم، يمكننا تعليمهم عدة طرق لممارسة الانضباط - الصورة من موقع Freepik

اصطحاب الأطفال للتخييم، يساعد الطفل على تعلم عدة طرق لممارسة الانضباط؛ لأنه سيُطلب من الأطفال اتباع جدول أعمال مخطط له، بدءاً من النوم والاستيقاظ والأكل والاستحمام وإكمال مهامهم في الوقت المحدد، وتأتي فعاليات منطقة The Dune of Arabia في موسم الرياض 2024، لتحمل العديد من التجارب التي يمكن لطفلك القيام بها، مثل ركوب الجمال، التفاعل مع الصقور، تجربة التخييم، القيادة على التلال الرملية، رمي الأسهم، وغيرها.

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الابتعاد عن الأجهزة

تعد الأجهزة الذكية عناصر إلزامية يجب أن يمتلكها كل الأشخاص، صغاراً وكباراً، وحتى الأطفال، لذلك تعد فكرة أن يأخذ الآباء أطفالهم للتخييم جيدة، فهذه إحدى الطرق لتعويد الأطفال على الابتعاد عن الأجهزة الذكية؛ حتى لا يعتمد الأطفال عليها، لذا حاولي عند التخييم مع أطفالك وضع الأجهزة الذكية في حقيبتك، ومن الأفضل إحضار كاميرا لالتقاط اللحظات مع عائلتك وصنع ذكريات لا تُنسى؛ من خلال تجارب غامرة في الصحراء.

بصرف النظر عن خلق ذكريات لا تنسى، يمكن للتخييم أن يساعد في تقوية العلاقات بين أفراد الأسرة؛ لأنه يوفر فرصة للعائلات للتجمع والتفاعل بعيداً عن روتينهم اليومي.

الأطفال أقرب إلى الطبيعة

يسمح اصطحاب الأطفال للتخييم في الهواء الطلق بالتفاعل مباشرة مع الطبيعة، ويصبحون أكثر اهتماماً بالبيئة من حولهم، ويصبح ليس لديهم وقت للعب بالأجهزة الذكية أو مشاهدة التلفزيون، بل في المقابل سيصبح لديهم فضول أكثر للبيئة المحيطة بهم، وربما يفضلون الذهاب بصحبة والديهم لمزيد من رحلات التجول؛ لأنهم يريدون التعرف إلى البيئة من حولهم من خلال أنشطة التخييم، وتعد منطقة The Dune of Arabia في موسم الرياض 2024 من أفضل الأماكن التي يمكن أن يقوم بها الأطفال برحلات التخييم، وذلك بقيادة محترفين، ممّا يضمن سلامتك وسلامة أطفالك وتقديم معلومات كافية عن النظام البيئي الصحراوي والتقاليد المحلية.

جعل الأطفال أكثر نشاطاً

دعوة الأطفال للعب في الهواء الطلق، سيجعل الأطفال أكثر نشاطاً، ولديهم القدرة على طرح الكثير من الأسئلة، ويتمتعون بمزيد من المرح. فإن اصطحاب الأطفال للتخييم إلى بيئة جديدة سيكون أمراً ممتعاً للغاية بالنسبة لهم، كما أن قدرتهم على التحمل البدني ستتحسن، ومع ذلك لا تجبري طفلك على الذهاب للتخييم إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد أو حمى؛ لأن الطقس غير المتوقع يمكن أن يجعل الحالة الجسدية لطفلك أسوأ.

السيطرة على العواطف

اصطحاب الأطفال للتخييم يمنحهم الفرصة لتعلم علم الفلك - الصورة من موقع AdobeStock

في بعض الأحيان يكون هناك الكثير من الأعباء، خاصة في الموسم الدراسي، وفي بعض الأحيان يكون الأطفال مثقلين بالكثير من الواجبات المنزلية، مما يجعلهم يشعرون بالضيق والملل، ويجب على الآباء محاولة تقديم الحلول؛ حتى لا تكون عقول أطفالهم مثقلة وبحاجة لقليل من الترفيه، ويمكنك اصطحاب أطفالك للتخييم؛ حتى يكون لديهم الوقت لمشاركة القصص والقيام بأشياء ممتعة، مثل الغناء معاً أو النظر إلى المناظر الطبيعية، وتعلم علم الفلك، والنظر إلى النجوم، حتى يصبح الأطفال أكثر هدوءاً وحماساً.

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زيادة الثقة بالنفس

يساعد التخييم الأطفال على بناء احترام الذات والثقة بالنفس؛ من خلال القضاء على أي شكل من أشكال الأعباء الأكاديمية والاجتماعية والرياضية لديهم في المدرسة. ومع الأنشطة المختلفة، مثل نصب خيمة، وطهي الطعام، وإشعال النار، وما إلى ذلك، يعد التخييم حافزاً حقيقياً للأطفال الصغار لزيادة ثقتهم بأنفسهم. ويعلم التخييم الأطفال الاستقلال كما يتعلمون التغلب على التحديات وتطوير مهارات التكيف في البيئات المختلفة.

تطوير مهارات الطفل

يمكن أن يساعد التخييم الأطفال على تطوير المهارات التي ستكون مفيدة لهم طوال حياتهم؛ لأنه يوفر الأنشطة المختلفة لتطوير قدراتهم الرياضية ومواهبهم الفنية ومهارات المغامرة، وتتوفر مجموعة متنوعة من أنشطة التخييم للأطفال في موسم الرياض 2024 الفرصة لاكتشاف وتطوير مهاراتهم.

النمو بشكل أكثر استقلالية

التخييم يساعد الأطفال على النمو بشكل أكثر استقلالية، فهو نشاط مثالي للأطفال لاتخاذ القرارات بأنفسهم من دون مساعدة والديهم ومعلميهم.

كما يوفر التخييم للأطفال مزيداً من وقت الفراغ للعب والاستمتاع بأنشطة ونشاطات المخيم طوال اليوم، ويساعدهم على النمو بشكل أكثر استقلالية.

وخلال موسم الرياض، تتيح منطقة The Heritage Area الاستمتاع بمجموعة من الفنون والتجارب التراثية، ذات الطابع السعودي، مثل الفلكلور السامري، والموسيقى العربية، كما يمكنكم تذوّق المأكولات السعودية الشهيّة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.